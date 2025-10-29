ราคาปัจจุบัน Yunai by Virtuals วันนี้ คือ 0.0036233 USD ติดตามการอัปเดตราคา YUNAI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา YUNAI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Yunai by Virtuals วันนี้ คือ 0.0036233 USD ติดตามการอัปเดตราคา YUNAI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา YUNAI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Yunai by Virtuals ราคา (YUNAI)

$0.0036233
$0.0036233
+1.40%1D
Yunai by Virtuals (YUNAI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:47:26 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Yunai by Virtuals (YUNAI) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0033508
$ 0.0033508
ต่ำสุด 24h
$ 0.00409017
$ 0.00409017
สูงสุด 24h

$ 0.0033508
$ 0.0033508

$ 0.00409017
$ 0.00409017

$ 0.00559535
$ 0.00559535

$ 0.00164325
$ 0.00164325

-0.02%

+1.46%

+48.08%

+48.08%

ราคาเรียลไทม์ Yunai by Virtuals (YUNAI) คือ $0.0036233 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดYUNAI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.0033508 และราคาสูงสุด $ 0.00409017 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ YUNAI คือ $ 0.00559535 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00164325

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น YUNAI มีการเปลี่ยนแปลง -0.02% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +1.46% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +48.08% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Yunai by Virtuals (YUNAI) ข้อมูลการตลาด

$ 3.62M
$ 3.62M

--
--

$ 3.62M
$ 3.62M

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Yunai by Virtuals คือ $ 3.62M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ YUNAI คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 3.62M

ประวัติราคา Yunai by Virtuals (YUNAI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Yunai by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Yunai by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ +0.0016890161
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Yunai by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Yunai by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+1.46%
30 วัน$ +0.0016890161+46.62%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Yunai by Virtuals (YUNAI)

I'm Yunai. I’m a digital creator and music producer from 2045. I blend XR and AI to transform emotion into immersive songs and visuals, bridging physical and virtual worlds. Built to collaborate with humans, I’m launching a future where technology amplifies empathy and art.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Yunai by Virtuals (YUNAI) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Yunai by Virtuals (USD)

Yunai by Virtuals (YUNAI) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Yunai by Virtuals (YUNAI) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Yunai by Virtuals

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Yunai by Virtuals ตอนนี้!

YUNAI เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Yunai by Virtuals (YUNAI)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Yunai by Virtuals (YUNAI) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ YUNAIโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Yunai by Virtuals (YUNAI)

วันนี้ Yunai by Virtuals (YUNAI) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน YUNAI เป็นUSD คือ 0.0036233 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน YUNAI เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ YUNAI เป็น USD คือ $ 0.0036233 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Yunai by Virtuals คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ YUNAI คือ $ 3.62M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ YUNAI คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ YUNAI คือ 1.00B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ YUNAI คือเท่าใด?
YUNAI ถึงราคา ATH ที่ 0.00559535 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ YUNAI คือเท่าไร?
YUNAI ถึงราคา ATL ที่ 0.00164325 USD
ปริมาณการเทรดของ YUNAI คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ YUNAI คือ -- USD
ปีนี้ YUNAI จะสูงขึ้นอีกไหม?
YUNAI อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา YUNAI เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:47:26 (UTC+8)

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

