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ราคาปัจจุบัน TSMC xStock วันนี้ คือ 430.97 USD มูลค่าตลาด TSMX เท่ากับ 2,976,820 USD ติดตามการอัปเดตราคา TSMX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน TSMC xStock วันนี้ คือ 430.97 USD มูลค่าตลาด TSMX เท่ากับ 2,976,820 USD ติดตามการอัปเดตราคา TSMX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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TSMC xStock ราคา (TSMX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 TSMX เป็น USD

$430.97
$430.97$430.97
+0.12%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
TSMC xStock (TSMX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:34:44 (UTC+8)

ราคา TSMC xStock วันนี้

ราคาปัจจุบัน TSMC xStock (TSMX) วันนี้ $ 430.97, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 12.18% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน TSMX เป็น USD คือ $ 430.97 ต่อ TSMX.

TSMC xStock มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 2,976,820 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 6.91K TSMX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา TSMX เทรดระหว่าง $ 383.66 (ต่ำ) กับ $ 432.59 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 889.76 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 343.53

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น TSMX เคลื่อนไหว -0.35% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +2.04% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 45.98.

TSMC xStock (TSMX) ข้อมูลการตลาด

$ 2.98M
$ 2.98M$ 2.98M

$ 45.98
$ 45.98$ 45.98

$ 100.62M
$ 100.62M$ 100.62M

6.91K
6.91K 6.91K

233,460.8927633488
233,460.8927633488 233,460.8927633488

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ TSMC xStock คือ $ 2.98M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 45.98 อุปทานหมุนเวียนของ TSMX คือ 6.91K โดยมีอุปทานรวมที่ 233460.8927633488 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 100.62M

ประวัติราคา TSMC xStock USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 383.66
$ 383.66$ 383.66
ต่ำสุด 24h
$ 432.59
$ 432.59$ 432.59
สูงสุด 24h

$ 383.66
$ 383.66$ 383.66

$ 432.59
$ 432.59$ 432.59

$ 889.76
$ 889.76$ 889.76

$ 343.53
$ 343.53$ 343.53

-0.35%

+12.18%

+2.04%

+2.04%

ประวัติราคา TSMC xStock (TSMX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา TSMC xStock เป็น USD เท่ากับ $ +46.8
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา TSMC xStock เป็น USD เท่ากับ $ +37.2840335430
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา TSMC xStock เป็น USD เท่ากับ $ -10.3490119010
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา TSMC xStock เป็น USD เท่ากับ $ -0.0017725648188

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +46.8+12.18%
30 วัน$ +37.2840335430+8.65%
60 วัน$ -10.3490119010-2.40%
90 วัน$ -0.0017725648188-0.00%

การคาดการณ์ราคา TSMC xStock

การคาดการณ์ราคา TSMC xStock (TSMX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ TSMX ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา TSMC xStock (TSMX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ TSMC xStock อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา TSMC xStock จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา TSMX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา TSMC xStock

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เกี่ยวกับ TSMC xStock

ตอนนี้ TSMC xStock กำลังซื้อขายอยู่ที่เท่าไร?

ราคาปัจจุบัน: ฿13918.9200357756234000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ 12.18% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

TSMX กำลังดึงดูดความสนใจจากสถาบันหรือไม่?

สามารถสันนิษฐานถึงการมีส่วนร่วมของสถาบันได้จากปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น (฿--) สภาพคล่องที่เสถียร และผลการดำเนินราคาในระยะยาวที่ยืนหยัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่ม Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem

ตลาด TSMC xStock มีสภาพคล่องมากแค่ไหน?

คะแนนสภาพคล่องที่ --/100 บ่งชี้ถึงความลึกของตลาดที่แข็งแกร่ง ทำให้คำสั่งซื้อขนาดใหญ่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านหลากหลายกระดานเทรด

จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับ TSMX?

ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียน 6907.228338534886 แนวโน้มของอุปทานมีผลต่อการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัฏจักรของการสะสมหรือกระจายตัวของสถาบัน

TSMC xStock เทียบกับจุดสูงสุดในอดีตอย่างไร?

จุดสูงสุดตลอดกาล (ATH) ที่ ฿28736.3349909082272000 และจุดต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ที่ ฿11094.8943079332666000 เป็นจุดอ้างอิงสำหรับการประเมินความเสี่ยงของสถาบัน

วันนี้ TSMC xStock กำลังซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

มีปริมาณการซื้อขายรายวันอยู่ที่ ฿-- ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับสถาบันในการประเมินกลยุทธ์การเข้าลงทุน

-- ส่งผลต่อความสนใจของสถาบันอย่างไร?

ความเสถียร ความสามารถในการขยายตัว และระบบนิเวศของนักพัฒนาของ -- อาจมีอิทธิพลอย่างมากต่อวิธีที่นักลงทุนรายใหญ่ประเมินความยั่งยืนในระยะยาวของ TSMC xStock

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ TSMC xStock

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:34:44 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ TSMC xStock (TSMX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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