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ราคาปัจจุบัน The Black Bear วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด BLACKBEAR เท่ากับ 732,768 USD ติดตามการอัปเดตราคา BLACKBEAR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน The Black Bear วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด BLACKBEAR เท่ากับ 732,768 USD ติดตามการอัปเดตราคา BLACKBEAR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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The Black Bear ราคา (BLACKBEAR)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BLACKBEAR เป็น USD

$0.00072761
$0.00072761$0.00072761
-6.20%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
The Black Bear (BLACKBEAR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:03:58 (UTC+8)

ราคา The Black Bear วันนี้

ราคาปัจจุบัน The Black Bear (BLACKBEAR) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 5.83% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BLACKBEAR เป็น USD คือ $ 0 ต่อ BLACKBEAR.

The Black Bear มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 732,768 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1000.00M BLACKBEAR ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BLACKBEAR เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00208504 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BLACKBEAR เคลื่อนไหว +0.17% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -21.34% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 11.63K.

The Black Bear (BLACKBEAR) ข้อมูลการตลาด

$ 732.77K
$ 732.77K$ 732.77K

$ 11.63K
$ 11.63K$ 11.63K

$ 732.77K
$ 732.77K$ 732.77K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,995,079.338373
999,995,079.338373 999,995,079.338373

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ The Black Bear คือ $ 732.77K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 11.63K อุปทานหมุนเวียนของ BLACKBEAR คือ 1000.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 999995079.338373 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 732.77K

ประวัติราคา The Black Bear USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00208504
$ 0.00208504$ 0.00208504

$ 0
$ 0$ 0

+0.17%

-5.83%

-21.34%

-21.34%

ประวัติราคา The Black Bear (BLACKBEAR) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา The Black Bear เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Black Bear เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Black Bear เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Black Bear เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-5.83%
30 วัน$ 0--
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา The Black Bear

การคาดการณ์ราคา The Black Bear (BLACKBEAR) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BLACKBEAR ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา The Black Bear (BLACKBEAR) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ The Black Bear อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา The Black Bear จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BLACKBEAR ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา The Black Bear

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The Black Bear (BLACKBEAR) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ The Black Bear

ราคาปัจจุบันของ The Black Bear คือเท่าไร?

The Black Bear (BLACKBEAR) ซื้อขายอยู่ที่ ฿ โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ -5.83% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลสดนี้รวบรวมราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก เพื่อให้นักเทรดได้รับการประเมินมูลค่าตลาดที่แม่นยำในทุกขณะ

The Black Bear มีบทบาทอย่างไรในระบบนิเวศของตน?

ในฐานะสินทรัพย์หลักในเครือข่าย -- และเป็นส่วนหนึ่งของภาค Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem BLACKBEAR มักใช้ขับเคลื่อนฟังก์ชันสำคัญ เช่น การชำระเงิน, การเดิมพัน, การลงคะแนนเสียงเพื่อการกำกับดูแล และแรงจูงใจด้านสภาพคล่อง การออกแบบของมันสามารถส่งผลต่อการทำงานของแอปพลิเคชันหรือสัญญาอัจฉริยะต่างๆ ในระบบนิเวศได้

วันนี้ BLACKBEAR ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BLACKBEAR มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องที่ดีขึ้น และการดำเนินการที่ราบรื่นสำหรับทั้งนักลงทุนรายเล็กและรายใหญ่

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ The Black Bear มีเท่าไร?

วันนี้มีโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 999995079.338373 ซึ่งกำหนดจำนวนที่สามารถเข้าถึงได้ในการซื้อขาย จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนช่วยให้นักลงทุนประเมินความขาดแคลน แนวโน้มเงินเฟ้อ และการกระจายโทเค็นในระยะยาวได้

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับของ BLACKBEAR คือเท่าไร?

ปัจจุบัน The Black Bear ครองอันดับตลาดที่ #3187 ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿23666007.37122127296000 ทำให้ติดอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในภาคส่วนของตน และช่วยให้นักลงทุนวัดขนาดสัมพัทธ์ของมันได้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา The Black Bear มีผลงานเป็นอย่างไร?

ราคาของมันแสดงการเคลื่อนไหวที่ -5.83% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวในระยะสั้นอาจได้รับอิทธิพลจากความเชื่อมั่นในการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงสภาพคล่อง หรือพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย --

The Black Bear เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันในหมวดเดียวกันอย่างไร?

ในกลุ่ม Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem BLACKBEAR แสดงกิจกรรมที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากระดับการซื้อขายที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องสูง และการใช้งานจริงที่ดำเนินอยู่ในระบบนิเวศของมัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ The Black Bear

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:03:58 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ The Black Bear (BLACKBEAR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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