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ราคาปัจจุบัน The Big Trout วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด BIGTROUT เท่ากับ 19,752.04 USD ติดตามการอัปเดตราคา BIGTROUT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน The Big Trout วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด BIGTROUT เท่ากับ 19,752.04 USD ติดตามการอัปเดตราคา BIGTROUT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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The Big Trout ราคา (BIGTROUT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BIGTROUT เป็น USD

$0.00002062
$0.00002062$0.00002062
-0.10%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
The Big Trout (BIGTROUT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:03:29 (UTC+8)

ราคา The Big Trout วันนี้

ราคาปัจจุบัน The Big Trout (BIGTROUT) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.09% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BIGTROUT เป็น USD คือ $ 0 ต่อ BIGTROUT.

The Big Trout มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 19,752.04 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 945.94M BIGTROUT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BIGTROUT เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 51.71 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BIGTROUT เคลื่อนไหว +0.15% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +13.32% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

The Big Trout (BIGTROUT) ข้อมูลการตลาด

$ 19.75K
$ 19.75K$ 19.75K

--
----

$ 20.69K
$ 20.69K$ 20.69K

945.94M
945.94M 945.94M

990,942,539.6956
990,942,539.6956 990,942,539.6956

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ The Big Trout คือ $ 19.75K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BIGTROUT คือ 945.94M โดยมีอุปทานรวมที่ 990942539.6956 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 20.69K

ประวัติราคา The Big Trout USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 51.71
$ 51.71$ 51.71

$ 0
$ 0$ 0

+0.15%

+1.09%

+13.32%

+13.32%

ประวัติราคา The Big Trout (BIGTROUT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา The Big Trout เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Big Trout เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Big Trout เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Big Trout เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+1.09%
30 วัน$ 0+5.11%
60 วัน$ 0-83.32%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา The Big Trout

การคาดการณ์ราคา The Big Trout (BIGTROUT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BIGTROUT ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา The Big Trout (BIGTROUT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ The Big Trout อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา The Big Trout จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BIGTROUT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา The Big Trout

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The Big Trout (BIGTROUT) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ The Big Trout

ราคาปัจจุบันของ The Big Trout คือเท่าไร?

ซื้อขายที่ ฿ โดย The Big Trout มีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ 1.08% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

การจัดสรรโทเคนส่งผลต่อการประเมินมูลค่าของ BIGTROUT อย่างไร?

การจัดสรรโทเคนมีบทบาทสำคัญ: ด้วยจำนวนโทเคนที่หมุนเวียนอยู่ในระบบถึง 945942539.6956 ความขาดแคลนหรือภาวะเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมของราคาในระยะยาว

มูลค่าตามราคาตลาดของ The Big Trout คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันคือ ฿637926.2252672843688000 โดยอยู่ในอันดับที่ #8844 ของโลก ซึ่งบ่งบอกถึงขนาดของการนำไปใช้งานในเครือข่าย

กิจกรรมการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

BIGTROUT มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องและกิจกรรมของผู้ใช้งานในปัจจุบัน

ช่วงราคาใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งช่วยให้นักลงทุนประเมินแรงฉุดลากในระยะสั้นได้

The Big Trout เข้ากับหมวดหมู่ Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem อย่างไร?

ในฐานะโทเคนประเภท Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem BIGTROUT แข่งขันกับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันโดยพิจารณาจากประโยชน์ใช้สอย การจัดสรรโทเคน การนำไปใช้งาน และแนวโน้มประสิทธิภาพ

แนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์ของโทเคนในระยะยาวที่สำคัญมีอะไรบ้าง?

การปล่อยโทเคน การเผาโทเคน ตารางการปลดล็อก และรางวัลการเดิมพัน—ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ของ --—สามารถส่งผลต่ออุปทานในอนาคตและความเชื่อมั่นของตลาดได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ The Big Trout

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:03:29 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ The Big Trout (BIGTROUT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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