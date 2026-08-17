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ราคาปัจจุบัน Telcoin MXN วันนี้ คือ 0.058834 USD มูลค่าตลาด EMXN เท่ากับ 134,360 USD ติดตามการอัปเดตราคา EMXN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Telcoin MXN วันนี้ คือ 0.058834 USD มูลค่าตลาด EMXN เท่ากับ 134,360 USD ติดตามการอัปเดตราคา EMXN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Telcoin MXN ราคา (EMXN)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 EMXN เป็น USD

$0.05883
$0.05883$0.05883
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Telcoin MXN (EMXN) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:59:02 (UTC+8)

ราคา Telcoin MXN วันนี้

ราคาปัจจุบัน Telcoin MXN (EMXN) วันนี้ $ 0.058834, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.10% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน EMXN เป็น USD คือ $ 0.058834 ต่อ EMXN.

Telcoin MXN มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 134,360 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 2.28M EMXN ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา EMXN เทรดระหว่าง $ 0.058827 (ต่ำ) กับ $ 0.058906 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.128844 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.04540281

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น EMXN เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.87% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 39.96K.

Telcoin MXN (EMXN) ข้อมูลการตลาด

$ 134.36K
$ 134.36K$ 134.36K

$ 39.96K
$ 39.96K$ 39.96K

$ 134.36K
$ 134.36K$ 134.36K

2.28M
2.28M 2.28M

2,283,737.247837
2,283,737.247837 2,283,737.247837

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Telcoin MXN คือ $ 134.36K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 39.96K อุปทานหมุนเวียนของ EMXN คือ 2.28M โดยมีอุปทานรวมที่ 2283737.247837 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 134.36K

ประวัติราคา Telcoin MXN USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.058827
$ 0.058827$ 0.058827
ต่ำสุด 24h
$ 0.058906
$ 0.058906$ 0.058906
สูงสุด 24h

$ 0.058827
$ 0.058827$ 0.058827

$ 0.058906
$ 0.058906$ 0.058906

$ 0.128844
$ 0.128844$ 0.128844

$ 0.04540281
$ 0.04540281$ 0.04540281

--

-0.09%

+0.87%

+0.87%

ประวัติราคา Telcoin MXN (EMXN) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Telcoin MXN เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Telcoin MXN เป็น USD เท่ากับ $ +0.0018237245
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Telcoin MXN เป็น USD เท่ากับ $ +0.0010471804
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Telcoin MXN เป็น USD เท่ากับ $ -0.00000177932574139

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.09%
30 วัน$ +0.0018237245+3.10%
60 วัน$ +0.0010471804+1.78%
90 วัน$ -0.00000177932574139-0.00%

การคาดการณ์ราคา Telcoin MXN

การคาดการณ์ราคา Telcoin MXN (EMXN) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ EMXN ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Telcoin MXN (EMXN) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Telcoin MXN อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Telcoin MXN จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา EMXN ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Telcoin MXN

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เกี่ยวกับ Telcoin MXN

ราคาปัจจุบันของ Telcoin MXN คือเท่าไร?

ซื้อขายที่ ฿1.90008851864933496000 โดย Telcoin MXN มีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -0.09% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

การจัดสรรโทเคนส่งผลต่อการประเมินมูลค่าของ EMXN อย่างไร?

การจัดสรรโทเคนมีบทบาทสำคัญ: ด้วยจำนวนโทเคนที่หมุนเวียนอยู่ในระบบถึง 2283737.247837 ความขาดแคลนหรือภาวะเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมของราคาในระยะยาว

มูลค่าตามราคาตลาดของ Telcoin MXN คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันคือ ฿4339257.79932903840000 โดยอยู่ในอันดับที่ #5306 ของโลก ซึ่งบ่งบอกถึงขนาดของการนำไปใช้งานในเครือข่าย

กิจกรรมการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

EMXN มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องและกิจกรรมของผู้ใช้งานในปัจจุบัน

ช่วงราคาใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿1.89986244835612788000 และ ฿1.90241381309375064000 ซึ่งช่วยให้นักลงทุนประเมินแรงฉุดลากในระยะสั้นได้

Telcoin MXN เข้ากับหมวดหมู่ Stablecoins,Polygon Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin อย่างไร?

ในฐานะโทเคนประเภท Stablecoins,Polygon Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin EMXN แข่งขันกับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันโดยพิจารณาจากประโยชน์ใช้สอย การจัดสรรโทเคน การนำไปใช้งาน และแนวโน้มประสิทธิภาพ

แนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์ของโทเคนในระยะยาวที่สำคัญมีอะไรบ้าง?

การปล่อยโทเคน การเผาโทเคน ตารางการปลดล็อก และรางวัลการเดิมพัน—ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ของ --—สามารถส่งผลต่ออุปทานในอนาคตและความเชื่อมั่นของตลาดได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Telcoin MXN

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:59:02 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Telcoin MXN (EMXN)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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