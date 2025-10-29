ราคาปัจจุบัน Suzaku Token วันนี้ คือ 0.051815 USD ติดตามการอัปเดตราคา SUZ เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SUZ ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Suzaku Token วันนี้ คือ 0.051815 USD ติดตามการอัปเดตราคา SUZ เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SUZ ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SUZ

ข้อมูลราคา SUZ

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ SUZ

โทเคโนมิกส์ SUZ

การคาดการณ์ราคา SUZ

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Suzaku Token โลโก้

Suzaku Token ราคา (SUZ)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SUZ เป็น USD

$0.051782
$0.051782$0.051782
+2.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Suzaku Token (SUZ) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:36:36 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Suzaku Token (SUZ) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.04990025
$ 0.04990025$ 0.04990025
ต่ำสุด 24h
$ 0.052007
$ 0.052007$ 0.052007
สูงสุด 24h

$ 0.04990025
$ 0.04990025$ 0.04990025

$ 0.052007
$ 0.052007$ 0.052007

$ 0.204252
$ 0.204252$ 0.204252

$ 0.04728917
$ 0.04728917$ 0.04728917

-0.21%

+2.11%

+0.22%

+0.22%

ราคาเรียลไทม์ Suzaku Token (SUZ) คือ $0.051815 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSUZ ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.04990025 และราคาสูงสุด $ 0.052007 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SUZ คือ $ 0.204252 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.04728917

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SUZ มีการเปลี่ยนแปลง -0.21% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +2.11% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.22% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Suzaku Token (SUZ) ข้อมูลการตลาด

$ 1.50M
$ 1.50M$ 1.50M

--
----

$ 5.18M
$ 5.18M$ 5.18M

28.87M
28.87M 28.87M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Suzaku Token คือ $ 1.50M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SUZ คือ 28.87M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 5.18M

ประวัติราคา Suzaku Token (SUZ) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Suzaku Token เป็น USD เท่ากับ $ +0.00106923
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Suzaku Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.0210512997
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Suzaku Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.0294777866
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Suzaku Token เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00106923+2.11%
30 วัน$ -0.0210512997-40.62%
60 วัน$ -0.0294777866-56.89%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Suzaku Token (SUZ)

Suzaku is the Decentralization Hub for Avalanche L1s.

It is a permissionless protocol allowing:

  • Anyone to (re)stake their assets to provide cryptoeconomic security
  • Anyone to curate (re)staking strategies for their delegators
  • Anyone to operate infrastructure to decentralize L1 blockchains
  • Anyone to create their L1 and secure their decentralization journey

Avalanche is a network of blockchains known for its flexibility and scalability, with a focus on Web3 gaming and other resource-demanding endeavours. Avalanche also caters to developers who wish to build their own blockchain networks for scalability, sovereignty, or regulatory reasons.

Each Avalanche chain (simply called “Avalanche L1”) is fully sovereign with its independent consensus and data layers, and specific security model, while remaining natively interoperable with other L1s of the Avalanche ecosystem.

Suzaku positions itself as the go-to protocol to help new L1s with all these challenging questions. In order to understand what they do, we should first briefly touch upon liquid staking through LSTs (Liquid Staking Tokens) and restaking.

In a simplified version, restaking is a powerful concept, where new L1s can “borrow” security from established networks in exchange for some rewards for validators. For L1s launching on Suzaku, this means the following benefits:

  • Solving the cold-start problem. New projects will struggle to attract enough validators to secure their network at launch. Restaking allows them to leverage existing stake on other networks. This provides them with immediate cryptoeconomic security without needing to bootstrap their own from scratch.
  • Increased gains for (re)stakers. Users can restake their tokens to secure multiple L1s, earning an APY from each of these. This increases the % amount one can make from their assets.

LSTs are tokenised representations of staked assets. You can think of them as tokenised receipts that confirm your stake, but also allow you to further use this receipt in DeFi. And besides the better capital efficiency, there’s another important aspect - simplicity. Staking itself is usually somewhat of a complex process for beginners, but getting your hands on an LST is as easy as buying any other token.

The new L1 benefits from this service in multiple ways. The fact that the LSTs allow for much greater capital efficiency, they act as a powerful catalyst for broader participation. This indirectly supports decentralization by encouraging broader participation in staking. If there is also sufficient liquidity on the LST, users can also efficiently exit their position instantaneously on the secondary markets, further increasing their appeal.

In essence, Suzaku is an automated marketplace to connect Avalanche validators with new Avalanche sovereign L1s, while boosting yields for stakers.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Suzaku Token (USD)

Suzaku Token (SUZ) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Suzaku Token (SUZ) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Suzaku Token

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Suzaku Token ตอนนี้!

SUZ เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Suzaku Token (SUZ)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Suzaku Token (SUZ) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ SUZโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Suzaku Token (SUZ)

วันนี้ Suzaku Token (SUZ) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน SUZ เป็นUSD คือ 0.051815 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน SUZ เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ SUZ เป็น USD คือ $ 0.051815 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Suzaku Token คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ SUZ คือ $ 1.50M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ SUZ คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ SUZ คือ 28.87M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ SUZ คือเท่าใด?
SUZ ถึงราคา ATH ที่ 0.204252 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ SUZ คือเท่าไร?
SUZ ถึงราคา ATL ที่ 0.04728917 USD
ปริมาณการเทรดของ SUZ คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ SUZ คือ -- USD
ปีนี้ SUZ จะสูงขึ้นอีกไหม?
SUZ อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา SUZ เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:36:36 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Suzaku Token (SUZ)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$114,797.23
$114,797.23$114,797.23

+0.13%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,122.48
$4,122.48$4,122.48

+0.62%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.04020
$0.04020$0.04020

-13.43%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$199.32
$199.32$199.32

+0.21%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.8380
$3.8380$3.8380

-0.50%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,122.48
$4,122.48$4,122.48

+0.62%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$114,797.23
$114,797.23$114,797.23

+0.13%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$199.32
$199.32$199.32

+0.21%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.6584
$2.6584$2.6584

+0.84%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.20100
$0.20100$0.20100

+0.61%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.008960
$0.008960$0.008960

-10.40%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.660
$1.660$1.660

+121.33%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000510
$0.0000000510$0.0000000510

+493.02%

DramaBits โลโก้

DramaBits

DRAMA

$0.007486
$0.007486$0.007486

+199.44%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.660
$1.660$1.660

+121.33%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00193
$0.00193$0.00193

+93.00%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000074
$0.0000000000000000074$0.0000000000000000074

+64.44%