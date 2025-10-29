Suzaku Token ราคา (SUZ)
-0.21%
+2.11%
+0.22%
+0.22%
ราคาเรียลไทม์ Suzaku Token (SUZ) คือ $0.051815 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSUZ ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.04990025 และราคาสูงสุด $ 0.052007 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SUZ คือ $ 0.204252 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.04728917
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SUZ มีการเปลี่ยนแปลง -0.21% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +2.11% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.22% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Suzaku Token คือ $ 1.50M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SUZ คือ 28.87M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 5.18M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Suzaku Token เป็น USD เท่ากับ $ +0.00106923
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Suzaku Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.0210512997
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Suzaku Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.0294777866
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Suzaku Token เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ +0.00106923
|+2.11%
|30 วัน
|$ -0.0210512997
|-40.62%
|60 วัน
|$ -0.0294777866
|-56.89%
|90 วัน
|$ 0
|--
Suzaku is the Decentralization Hub for Avalanche L1s.
It is a permissionless protocol allowing:
Avalanche is a network of blockchains known for its flexibility and scalability, with a focus on Web3 gaming and other resource-demanding endeavours. Avalanche also caters to developers who wish to build their own blockchain networks for scalability, sovereignty, or regulatory reasons.
Each Avalanche chain (simply called “Avalanche L1”) is fully sovereign with its independent consensus and data layers, and specific security model, while remaining natively interoperable with other L1s of the Avalanche ecosystem.
Suzaku positions itself as the go-to protocol to help new L1s with all these challenging questions. In order to understand what they do, we should first briefly touch upon liquid staking through LSTs (Liquid Staking Tokens) and restaking.
In a simplified version, restaking is a powerful concept, where new L1s can “borrow” security from established networks in exchange for some rewards for validators. For L1s launching on Suzaku, this means the following benefits:
LSTs are tokenised representations of staked assets. You can think of them as tokenised receipts that confirm your stake, but also allow you to further use this receipt in DeFi. And besides the better capital efficiency, there’s another important aspect - simplicity. Staking itself is usually somewhat of a complex process for beginners, but getting your hands on an LST is as easy as buying any other token.
The new L1 benefits from this service in multiple ways. The fact that the LSTs allow for much greater capital efficiency, they act as a powerful catalyst for broader participation. This indirectly supports decentralization by encouraging broader participation in staking. If there is also sufficient liquidity on the LST, users can also efficiently exit their position instantaneously on the secondary markets, further increasing their appeal.
In essence, Suzaku is an automated marketplace to connect Avalanche validators with new Avalanche sovereign L1s, while boosting yields for stakers.
