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ราคาปัจจุบัน Spark USDC วันนี้ คือ 1.1 USD มูลค่าตลาด SUSDC เท่ากับ 185,921,767 USD ติดตามการอัปเดตราคา SUSDC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Spark USDC วันนี้ คือ 1.1 USD มูลค่าตลาด SUSDC เท่ากับ 185,921,767 USD ติดตามการอัปเดตราคา SUSDC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Spark USDC ราคา (SUSDC)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SUSDC เป็น USD

$1.1
$1.1$1.1
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Spark USDC (SUSDC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:23:12 (UTC+8)

ราคา Spark USDC วันนี้

ราคาปัจจุบัน Spark USDC (SUSDC) วันนี้ $ 1.1, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SUSDC เป็น USD คือ $ 1.1 ต่อ SUSDC.

Spark USDC มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 185,921,767 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 183.74M SUSDC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SUSDC เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.1 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.950893

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SUSDC เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ 0.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 4.52.

Spark USDC (SUSDC) ข้อมูลการตลาด

$ 185.92M
$ 185.92M$ 185.92M

$ 4.52
$ 4.52$ 4.52

$ 185.92M
$ 185.92M$ 185.92M

183.74M
183.74M 183.74M

183,738,695.7820046
183,738,695.7820046 183,738,695.7820046

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Spark USDC คือ $ 185.92M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 4.52 อุปทานหมุนเวียนของ SUSDC คือ 183.74M โดยมีอุปทานรวมที่ 183738695.7820046 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 185.92M

ประวัติราคา Spark USDC USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
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ต่ำสุด 24h
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$ 1.1
$ 1.1$ 1.1

$ 0.950893
$ 0.950893$ 0.950893

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0.00%

0.00%

ประวัติราคา Spark USDC (SUSDC) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Spark USDC เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Spark USDC เป็น USD เท่ากับ $ +0.0049194200
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Spark USDC เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Spark USDC เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ +0.0049194200+0.45%
60 วัน$ 0--
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Spark USDC

การคาดการณ์ราคา Spark USDC (SUSDC) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SUSDC ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Spark USDC (SUSDC) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Spark USDC อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Spark USDC จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SUSDC ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Spark USDC

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เกี่ยวกับ Spark USDC

มูลค่าปัจจุบันของ Spark USDC วันนี้เป็นเท่าไร?

วันนี้ Spark USDC เทรดที่ราคา ฿35.525331789684000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดแบบเรียลไทม์

ตอนนี้ SUSDC มีความผันผวนมากแค่ไหน?

อัตราความผันผวนใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ --% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น ความผันผวนที่สูงขึ้นอาจสร้างทั้งโอกาสในการเทรดและภัยจากความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด

วันนี้ Spark USDC มีสภาพคล่องอย่างไร?

Spark USDC มีคะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งประเมินความลึกของตลาดบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างๆ ยิ่งสภาพคล่องสูงขึ้น ก็มักจะทำให้สเปรดแคบลง และการดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น

ราคาของ SUSDC เคยเทรดอยู่ที่ระดับใดบ้างในวันนี้?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของมันเคยเทรดระหว่าง ฿0E-15 ถึง ฿0E-15 ช่วงราคานี้ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินโซนแนวรับและแนวต้านเพื่อใช้กลยุทธ์ระยะสั้นได้

ปริมาณการซื้อขายของ SUSDC ในวันนี้เป็นเท่าไร?

ในหนึ่งวันที่ผ่านมา มีการซื้อขายรวมทั้งหมด ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด

นักลงทุนควรตีความระดับความเสี่ยงของ Spark USDC อย่างไร?

ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยความผันผวน ความลึกของสภาพคล่อง อันดับในตลาด และการกระจายตัวของอุปทาน ในฐานะสินทรัพย์ประเภท Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens ที่สร้างขึ้นบน -- โปรไฟล์ความเสี่ยงของ SUSDC อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดตของระบบนิเวศหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรม

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Spark USDC

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:23:12 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Spark USDC (SUSDC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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