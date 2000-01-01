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โทเค็น โทเค็นที่มีผลตอบแทน ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม โทเค็นที่มีผลตอบแทน เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1,14
0,00%
0,00%
0,00%
$ 2,14B
$ 4,25M
2
Staked USDai
Staked USDai
SUSDAI
$ 1,1
0,00%
0,00%
0,00%
$ 355,56M
$ 91,79K
3
Savings USDD
Savings USDD
SUSDD
$ 1,061
0,00%
+0,01%
0,00%
$ 250,25M
$ 217,43
4
Spark USDC
Spark USDC
SUSDC
$ 1,1
0,00%
--
0,00%
$ 185,92M
$ 4,52
5
apyUSD
apyUSD
APYUSD
$ 1,32
0,00%
+0,01%
-0,75%
$ 175,67M
$ 904,28K
6
Savings Dai
Savings Dai
SDAI
$ 1,18
0,00%
0,00%
0,00%
$ 167,45M
$ 21,57K
7
Lido Earn ETH
Lido Earn ETH
EARNETH
$ 1 911,73
+0,17%
+0,00%
+0,74%
$ 164,10M
--
8
Staked Cap USD
Staked Cap USD
STCUSD
$ 1,075
0,00%
0,00%
+0,19%
$ 97,41M
--
9
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault
NOPAL
$ 1,087
0,00%
0,00%
+0,18%
$ 68,14M
--
10
Strata Senior USDe
Strata Senior USDe
SRUSDE
$ 1,028
0,00%
0,00%
+0,29%
$ 56,06M
$ 796,35
11
Tori Staked trUSD
Tori Staked trUSD
STRUSD
$ 1,014
0,00%
0,00%
+0,10%
$ 45,61M
$ 111,60K
12
Midas mHYPER
Midas mHYPER
MHYPER
$ 1,12
0,00%
0,00%
0,00%
$ 38,42M
--
13
Steakhouse Confidential Prime USDC
Steakhouse Confidential Prime USDC
STEAKCUSDC
$ 1,014
+0,10%
0,00%
+0,20%
$ 34,41M
--
14
Galaxy USDT Quality
Galaxy USDT Quality
ETH:GUSDTQ
$ 1,01
0,00%
0,00%
+0,10%
$ 27,51M
--
15
THORChain Yield
THORChain Yield
TCY
$ 0,133504
+0,14%
+0,00%
+13,40%
$ 24,80M
$ 23,75K
16
SailOut Royalty
SailOut Royalty
SAIL.R
$ 14,6
0,00%
--
+0,07%
$ 21,90M
$ 500,09
17
earnAUSD
earnAUSD
EARNAUSD
$ 1,01
0,00%
0,00%
0,00%
$ 21,27M
$ 8,67
18
Universal ETH
Universal ETH
UNIETH
$ 2 140,38
0,00%
0,00%
+1,16%
$ 19,34M
$ 6,04
19
Galaxy WETH Quality
Galaxy WETH Quality
ETH:GWETHQ
$ 1 897,63
-0,24%
+0,00%
+0,72%
$ 16,95M
--
20
Steakhouse WETH V2
Steakhouse WETH V2
STEAKETH
$ 1 911,56
-0,02%
0,00%
+0,74%
$ 16,78M
--
21
Alchemix ETH
Alchemix ETH
ALETH
$ 1 845,2
+0,10%
+0,00%
+0,16%
$ 15,35M
$ 16,43K
22
Streamex GLDY
Streamex GLDY
GLDY
$ 4 376,82
0,00%
0,00%
-0,12%
$ 13,47M
--
23
Nest Alpha Vault
Nest Alpha Vault
NALPHA
$ 1,11
0,00%
0,00%
0,00%
$ 13,32M
--
24
GAIB sAID
GAIB sAID
SAID
$ 0,64483
0,00%
--
0,00%
$ 11,71M
$ 3,87
25
Ember Third Eye
Ember Third Eye
ETHIRD
$ 1,048
0,00%
0,00%
0,00%
$ 10,65M
$ 550,24
26
Balsa MM Fund
Balsa MM Fund
BMMF
$ 0,08369
0,00%
--
0,00%
$ 10,27M
$ 170,25
27
Yield Optimizer ETH
Yield Optimizer ETH
YOETH
$ 2 051,52
+0,15%
+0,00%
+0,72%
$ 10,25M
--
28
Altura Vault Tokens
Altura Vault Tokens
AVLT
$ 0,337114
+8,47%
+0,09%
-17,68%
$ 9,99M
$ 2,70K
29
Yield Optimizer USD
Yield Optimizer USD
YOUSD
$ 1,06
0,00%
0,00%
+0,09%
$ 9,63M
--
30
Unitas Gold
Unitas Gold
XGLD
$ 4 147,43
-0,04%
-0,00%
+1,21%
$ 8,98M
$ 86,74K
31
Gauntlet WETH PRIME V2
Gauntlet WETH PRIME V2
GTWETHP
$ 1 919,59
-0,24%
+0,00%
+0,79%
$ 8,90M
--
32
Midas mRe7YIELD
Midas mRe7YIELD
MRE7YIELD
$ 1,074
0,00%
0,00%
0,00%
$ 8,18M
--
33
USP Yield Optimized Stablecoin
USP Yield Optimized Stablecoin
USP
$ 1,12
0,00%
-0,00%
0,00%
$ 7,81M
$ 286,68K
34
Midas mAPOLLO
Midas mAPOLLO
MAPOLLO
$ 1,11
0,00%
0,00%
0,00%
$ 7,70M
--
35
ETHPlus
ETHPlus
ETH+
$ 2 062,39
0,00%
+0,00%
+0,70%
$ 7,53M
$ 25,04K
36
Strata Junior USDe
Strata Junior USDe
JRUSDE
$ 1,07
+0,09%
--
+0,38%
$ 6,85M
$ 196,72
37
Midas Rockaway Market Neutral
Midas Rockaway Market Neutral
MROX
$ 1,14
0,00%
0,00%
0,00%
$ 6,68M
--
38
Ease Staked NXM
Ease Staked NXM
STNXM
$ 52,69
0,00%
--
0,00%
$ 6,01M
$ 465,91
39
xHYPE
xHYPE
XHYPE
$ 1,045
0,00%
0,00%
+0,19%
$ 5,74M
$ 357,89
40
Mitosis EOL BNB
Mitosis EOL BNB
MIBNB
$ 3 620,19
0,00%
--
0,00%
$ 5,68M
$ 80,19
41
Liquid Euro
Liquid Euro
WEEUR
$ 1,17
0,00%
0,00%
0,00%
$ 5,48M
--
42
Yuzu Protection Pool
Yuzu Protection Pool
YZPP
$ 1,17
0,00%
--
0,00%
$ 4,52M
$ 10,50
43
Strata Senior USDat
Strata Senior USDat
SRUSDAT
$ 1,022
0,00%
0,00%
+0,10%
$ 4,27M
--
44
FXArbUSDTRY
FXArbUSDTRY
FXARBUSDTRY
$ 0,085186
+0,13%
0,00%
+0,17%
$ 4,09M
$ 18,70
45
Hyperbeat USDT
Hyperbeat USDT
HBUSDT
$ 1,12
0,00%
0,00%
0,00%
$ 4,07M
$ 69,82
46
Ember SUI
Ember SUI
ESUI
$ 0,705215
-0,12%
-0,00%
-1,39%
$ 3,56M
$ 360,21
47
Midas msyrupUSDp
Midas msyrupUSDp
MSYRUPUSDP
$ 1,061
0,00%
0,00%
0,00%
$ 3,50M
--
48
Midas mMEV
Midas mMEV
MMEV
$ 1,14
0,00%
0,00%
0,00%
$ 3,37M
--
49
GIGAETH
GIGAETH
GETH
$ 1 921,33
-0,13%
+0,01%
+1,03%
$ 3,22M
$ 80,52K
50
GIGADOT
GIGADOT
GDOT
$ 0,763843
-0,04%
-0,00%
-5,70%
$ 3,19M
$ 5,32K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น โทเค็นที่มีผลตอบแทน คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น โทเค็นที่มีผลตอบแทน เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 86 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $4.19B
โทเค็น โทเค็นที่มีผลตอบแทน ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น โทเค็นที่มีผลตอบแทน ที่ติดตามบน MEXC นั้น AVLT แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.09% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น โทเค็นที่มีผลตอบแทน กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 86 โทเค็นที่มีผลตอบแทน ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น โทเค็นที่มีผลตอบแทน ยอดนิยม รวมถึง USDY, SUSDAI, SUSDD. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ โทเค็นที่มีผลตอบแทน คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น โทเค็นที่มีผลตอบแทน ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $4.19B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม โทเค็นที่มีผลตอบแทน นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง