Sakai Vault ราคา (SAKAI)
--
+1.87%
-3.38%
-3.38%
ราคาเรียลไทม์ Sakai Vault (SAKAI) คือ $0.03311189 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSAKAI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.03146759 และราคาสูงสุด $ 0.03311242 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SAKAI คือ $ 12.21 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.02819608
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SAKAI มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา +1.87% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -3.38% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Sakai Vault คือ $ 118.61K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SAKAI คือ 3.59M โดยมีอุปทานรวมที่ 8000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 264.04K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Sakai Vault เป็น USD เท่ากับ $ +0.00060909
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Sakai Vault เป็น USD เท่ากับ $ +0.0035198766
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Sakai Vault เป็น USD เท่ากับ $ +0.0009919660
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Sakai Vault เป็น USD เท่ากับ $ -0.005216097623480754
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ +0.00060909
|+1.87%
|30 วัน
|$ +0.0035198766
|+10.63%
|60 วัน
|$ +0.0009919660
|+3.00%
|90 วัน
|$ -0.005216097623480754
|-13.60%
Sakai Vault is a new decentralized exchange platform that provides fast and secure transactions at low fees. Its perpetual exchange feature enables traders to engage in futures trading without expiration dates, while its AI-powered trading strategies offer an informed and profitable trading experience.
With its support for multiple blockchain networks, deflationary token models, and focus on scalability and user experience, Sakai Vault is at the forefront of DeFi 2.0. It aims to provide an accessible and user-friendly ecosystem for decentralized finance, unlocking new use cases and bringing the benefits of blockchain technology to a wider audience.
