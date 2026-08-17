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ราคาปัจจุบัน Project DogCat DOGC วันนี้ คือ 0.00181844 USD มูลค่าตลาด DOGC เท่ากับ 181,843 USD ติดตามการอัปเดตราคา DOGC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Project DogCat DOGC วันนี้ คือ 0.00181844 USD มูลค่าตลาด DOGC เท่ากับ 181,843 USD ติดตามการอัปเดตราคา DOGC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Project DogCat DOGC ราคา (DOGC)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 DOGC เป็น USD

$0.0018289
$0.0018289$0.0018289
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Project DogCat DOGC (DOGC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:03:14 (UTC+8)

ราคา Project DogCat DOGC วันนี้

ราคาปัจจุบัน Project DogCat DOGC (DOGC) วันนี้ $ 0.00181844, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.21% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน DOGC เป็น USD คือ $ 0.00181844 ต่อ DOGC.

Project DogCat DOGC มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 181,843 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 100.00M DOGC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา DOGC เทรดระหว่าง $ 0.00179731 (ต่ำ) กับ $ 0.00181903 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.0018771 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00168954

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น DOGC เคลื่อนไหว +0.65% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.55% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 32.30.

Project DogCat DOGC (DOGC) ข้อมูลการตลาด

$ 181.84K
$ 181.84K$ 181.84K

$ 32.30
$ 32.30$ 32.30

$ 181.84K
$ 181.84K$ 181.84K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Project DogCat DOGC คือ $ 181.84K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 32.30 อุปทานหมุนเวียนของ DOGC คือ 100.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 181.84K

ประวัติราคา Project DogCat DOGC USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00179731
$ 0.00179731$ 0.00179731
ต่ำสุด 24h
$ 0.00181903
$ 0.00181903$ 0.00181903
สูงสุด 24h

$ 0.00179731
$ 0.00179731$ 0.00179731

$ 0.00181903
$ 0.00181903$ 0.00181903

$ 0.0018771
$ 0.0018771$ 0.0018771

$ 0.00168954
$ 0.00168954$ 0.00168954

+0.65%

+0.21%

-0.55%

-0.55%

ประวัติราคา Project DogCat DOGC (DOGC) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Project DogCat DOGC เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Project DogCat DOGC เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Project DogCat DOGC เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Project DogCat DOGC เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000000023971944505

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.21%
30 วัน$ 0--
60 วัน$ 0--
90 วัน$ -0.0000000023971944505-0.00%

การคาดการณ์ราคา Project DogCat DOGC

การคาดการณ์ราคา Project DogCat DOGC (DOGC) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ DOGC ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Project DogCat DOGC (DOGC) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Project DogCat DOGC อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Project DogCat DOGC จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา DOGC ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Project DogCat DOGC

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Project DogCat DOGC (DOGC) ทรัพยากร

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Base EcosystemCat-ThemedDog-Themed

เกี่ยวกับ Project DogCat DOGC

ราคาปัจจุบันของ Project DogCat DOGC คือเท่าไร?

Project DogCat DOGC มีราคาอยู่ที่ ฿0.0587255432457126160000 โดยเปลี่ยนแปลง 0.20% ในวันนี้

ชุมชนของ DOGC เติบโตเร็วแค่ไหน?

ปัจจุบันมีผู้ถือครองจำนวน -- คน และการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองนี้มักบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มสูงขึ้น ชุมชนที่ขยายตัว และการมีส่วนร่วมในเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้น

ความต้องการส่งผลต่อราคาของ Project DogCat DOGC อย่างไร?

ความต้องการได้รับอิทธิพลจากกรณีการใช้งาน สภาพตลาด ความรู้สึกของนักลงทุน และบทบาทของมันในภาค Meme,Base Ecosystem,Dog-Themed,Cat-Themed การมีความต้องการสูงขึ้นอาจทำให้ราคาเคลื่อนไหวเร็วขึ้นในช่วงที่ปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายของ DOGC ในวันนี้เป็นเท่าไร?

มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งขันและสภาพคล่องของตลาดที่ดี

DOGC เทียบกับประสิทธิภาพในอดีตอย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของมันคือ ฿0.060619936443614940000 และระดับต่ำสุดตลอดกาล (ATL) คือ ฿0.0545627869686991560000 ซึ่งให้บริบทเกี่ยวกับรอบการดำเนินงานในอดีต

มีโทเค็นจำนวนเท่าไรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ?

มีโทเค็นจำนวน 100000000.0 ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ซึ่งส่งผลต่อความพร้อมใช้งาน ขนาดมาร์เก็ตแคป และการประเมินมูลค่าในระยะยาว

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Project DogCat DOGC

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:03:14 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Project DogCat DOGC (DOGC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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