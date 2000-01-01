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โทเค็น ธีม Cat ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ธีม Cat เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63,161.83
+0.06%
+0.17%
-1.48%
$ 1.27T
$ 2.20K
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00095
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 74.87B
$ 21.44M
3
WIKI CAT
WIKI CAT
WKC
$ 0.00000009338
+0.32%
+1.70%
+29.81%
$ 50.29M
$ 763.41B
4
Toshi
Toshi
TOSHI
$ 0.0001002
0.00%
-1.18%
-3.56%
$ 42.19M
$ 476.85M
5
POPCAT
POPCAT
POPCAT
$ 0.04228
-0.12%
-0.24%
-2.28%
$ 41.57M
$ 1.42M
6
Purr
Purr
PURR
$ 0.06825
-0.41%
+1.94%
+4.07%
$ 40.65M
$ 817.99K
7
MOG Coin
MOG Coin
MOG
$ 0.0000000951
+0.38%
-1.99%
-7.06%
$ 37.17M
$ 636.76B
8
Mask Network
Mask Network
MASK
$ 0.3507
+0.09%
-0.46%
-4.61%
$ 34.97M
$ 162.85K
9
cat in a dogs world
cat in a dogs world
MEW
$ 0.0003206
-0.25%
-0.68%
-5.48%
$ 28.53M
$ 174.45M
10
Siacoin
Siacoin
SC
$ 0.0004669
-0.04%
+1.61%
-7.38%
$ 26.15M
$ 120.53M
11
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001686
-0.06%
+1.20%
-3.93%
$ 12.76M
$ 34.17B
12
Aura
Aura
AURASOL
$ 0.010307
+0.80%
+2.21%
-6.55%
$ 9.68M
$ 5.74M
13
Boba
Boba
BOBA
$ 0.01726
-0.12%
-0.86%
-8.65%
$ 8.50M
$ 3.14M
14
PEPECAT
PEPECAT
PEPECAT
$ 0.00474835
-0.17%
+0.01%
+119.96%
$ 4.70M
$ 4.22K
15
Tsuki
Tsuki
TSUKI
$ 0.0047812
+0.09%
-0.06%
-32.52%
$ 4.54M
$ 291.73K
16
michi
michi
MICHI
$ 0.00349188
+4.56%
+0.10%
+13.23%
$ 3.49M
$ 44.21K
17
Crude Cat
Crude Cat
CRUDECAT
$ 0.00601331
-0.04%
-0.17%
+9.35%
$ 2.33M
$ 81.96K
18
Wen
Wen
WEN
$ 0.000003085
-0.49%
-1.51%
-12.74%
$ 2.23M
$ 18.08B
19
nubcat
nubcat
NUB
$ 0.00215803
-0.02%
-0.03%
+4.40%
$ 2.16M
$ 222.74K
20
OciCat Token
OciCat Token
OCICAT
$ 5.786E-9
-0.05%
+3.40%
+25.18%
$ 1.89M
--
21
Loaf Token
Loaf Token
LOAF
$ 0.00349731
0.00%
-0.00%
+0.33%
$ 1.75M
$ 118.38
22
Nacho the Kat
Nacho the Kat
NACHO
$ 5.96E-6
+0.34%
+0.70%
-5.10%
$ 1.71M
--
23
Kittehcoin
Kittehcoin
MEOW
$ 0.00165611
-12.38%
+17.87%
+2,474.00%
$ 1.66M
$ 5.87M
24
Kitsu
Kitsu
KITSU
$ 0.0015923
-0.01%
-0.11%
+44.38%
$ 1.59M
$ 47.57K
25
Nya
Nya
NYA
$ 4.0742E-8
-0.01%
+0.60%
+1.13%
$ 1.50M
--
26
lmeow
lmeow
LMEOW
$ 0.00149082
+0.05%
0.00%
-1.71%
$ 1.49M
$ 807.17
27
Donotfomoew
Donotfomoew
MOEW
$ 0.0002219
-0.23%
+0.05%
-2.08%
$ 1.37M
$ 181.95M
28
Ansem Cat
Ansem Cat
ANSEMCAT
$ 2.7E-6
0.00%
-4.00%
-15.63%
$ 1.14M
--
29
MEOW
MEOW
MEOW
$ 0.00052042
0.00%
--
-5.41%
$ 1.03M
$ 205.58
30
Roaring Kitty
Roaring Kitty
ROAR
$ 0.00094925
0.00%
-0.00%
-1.55%
$ 949.22K
$ 152.71K
31
hehe
hehe
HEHE
$ 0.00094996
+0.07%
-0.01%
-8.21%
$ 798.64K
$ 1.26K
32
CatSlap
CatSlap
SLAP
$ 0.00019801
0.00%
--
+0.15%
$ 781.57K
$ 250.41
33
daCat
daCat
DACAT
$ 1.837E-9
0.00%
+0.50%
+0.88%
$ 740.48K
--
34
LEO
LEO
LEO
$ 7.714E-5
-0.08%
+1.70%
-6.39%
$ 732.79K
--
35
mini
mini
MINI
$ 0.00081175
+0.01%
+0.01%
-4.36%
$ 710.91K
$ 119.31K
36
Mochi
Mochi
MOCHI
$ 0.000000715
0.00%
-0.87%
+1.42%
$ 670.41K
$ 224.46M
37
Hosico
Hosico
HOSICO
$ 0.00066951
-2.07%
-0.02%
+0.44%
$ 669.44K
$ 20.59K
38
Shiro Neko
Shiro Neko
SHIRO
$ 0.0000000009955
-0.36%
+3.42%
-9.39%
$ 655.14K
$ 54.98T
39
Vibing Cat Coin
Vibing Cat Coin
VIBECOIN
$ 0.00061519
+13.17%
-0.00%
-6.24%
$ 614.94K
$ 5.46K
40
FatCat
FatCat
FATCAT
$ 0.00061436
+0.15%
-0.03%
+23.31%
$ 612.92K
$ 397.61
41
NianNian
NianNian
NIANNIAN
$ 0.00066676
+0.54%
-0.19%
-31.24%
$ 608.18K
$ 17.72K
42
catwifhat
catwifhat
$CWIF
$ 2.1315E-8
-4.95%
+6.00%
-7.85%
$ 604.13K
--
43
BONGO CAT
BONGO CAT
BONGO
$ 0.00058266
+0.21%
-0.00%
-2.54%
$ 582.57K
$ 170.48
44
world licking cat
world licking cat
LICKINGCAT
$ 0.00056316
-2.41%
-0.18%
-19.15%
$ 533.34K
$ 811.44K
45
Giko Cat
Giko Cat
GIKO
$ 0.051724
+0.12%
-0.03%
-26.17%
$ 517.15K
$ 3.41K
46
Real Smurf Cat
Real Smurf Cat
SMURFCAT
$ 4.48E-6
0.00%
-0.10%
-3.86%
$ 448.48K
--
47
Hemule
Hemule
HEMULE
$ 0.00045636
0.00%
0.00%
+0.04%
$ 447.23K
$ 22.82
48
Tibanne Thecat
Tibanne Thecat
CHIEFPUSSY
$ 0.00042995
-2.07%
+0.27%
+21.82%
$ 417.00K
$ 6.77K
49
Spinning Cat
Spinning Cat
OIIAOIIA
$ 0.0004095
+0.16%
-0.04%
-17.31%
$ 409.23K
$ 4.18K
50
Happy Cat
Happy Cat
HAPPY
$ 0.00012209
+0.08%
+0.00%
-0.01%
$ 406.97K
$ 35.41K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ธีม Cat คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ธีม Cat เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 245 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $1341.93B
โทเค็น ธีม Cat ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ธีม Cat ที่ติดตามบน MEXC นั้น MEOWPIN แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 80.20% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ธีม Cat กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 245 ธีม Cat ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ธีม Cat ยอดนิยม รวมถึง BTC, USDC, WKC. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ธีม Cat คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ธีม Cat ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $1341.93B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ธีม Cat นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง