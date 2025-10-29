ราคาปัจจุบัน PayFi Strategy Token USDC วันนี้ คือ 1.055 USD ติดตามการอัปเดตราคา PSTUSDC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา PSTUSDC ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน PayFi Strategy Token USDC วันนี้ คือ 1.055 USD ติดตามการอัปเดตราคา PSTUSDC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา PSTUSDC ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PSTUSDC

ข้อมูลราคา PSTUSDC

โทเคโนมิกส์ PSTUSDC

การคาดการณ์ราคา PSTUSDC

ราคาปัจจุบัน 1 PSTUSDC เป็น USD

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:29:15 (UTC+8)

ข้อมูลราคา PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) (USD)

ราคาเรียลไทม์ PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) คือ $1.055 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดPSTUSDC ระหว่างราคาต่ำสุด $ 1.054 และราคาสูงสุด $ 1.056 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ PSTUSDC คือ $ 1.056 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 1.032

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น PSTUSDC มีการเปลี่ยนแปลง +0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.13% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) ข้อมูลการตลาด

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ PayFi Strategy Token USDC คือ $ 90.28M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ PSTUSDC คือ 85.57M โดยมีอุปทานรวมที่ 85567848.915138 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 90.28M

ประวัติราคา PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา PayFi Strategy Token USDC เป็น USD เท่ากับ $ -0.000184005076727
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา PayFi Strategy Token USDC เป็น USD เท่ากับ $ +0.0072769680
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา PayFi Strategy Token USDC เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา PayFi Strategy Token USDC เป็น USD เท่ากับ $ 0

อะไรคือ PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC)

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา PayFi Strategy Token USDC (USD)

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ PayFi Strategy Token USDC

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา PayFi Strategy Token USDC ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ PSTUSDCโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC)

วันนี้ PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน PSTUSDC เป็นUSD คือ 1.055 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน PSTUSDC เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ PSTUSDC เป็น USD คือ $ 1.055 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ PayFi Strategy Token USDC คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ PSTUSDC คือ $ 90.28M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ PSTUSDC คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ PSTUSDC คือ 85.57M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ PSTUSDC คือเท่าใด?
PSTUSDC ถึงราคา ATH ที่ 1.056 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ PSTUSDC คือเท่าไร?
PSTUSDC ถึงราคา ATL ที่ 1.032 USD
ปริมาณการเทรดของ PSTUSDC คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ PSTUSDC คือ -- USD
ปีนี้ PSTUSDC จะสูงขึ้นอีกไหม?
PSTUSDC อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา PSTUSDC เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

