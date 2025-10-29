NianNian ราคา (NIANNIAN)
+0.73%
+0.63%
-10.51%
-10.51%
ราคาเรียลไทม์ NianNian (NIANNIAN) คือ $0.00293226 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดNIANNIAN ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00277894 และราคาสูงสุด $ 0.00320997 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ NIANNIAN คือ $ 0.00997572 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น NIANNIAN มีการเปลี่ยนแปลง +0.73% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.63% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -10.51% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ NianNian คือ $ 2.75M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ NIANNIAN คือ 936.35M โดยมีอุปทานรวมที่ 936350885.646156 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.75M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา NianNian เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา NianNian เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000929406
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา NianNian เป็น USD เท่ากับ $ +0.0014141216
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา NianNian เป็น USD เท่ากับ $ +0.00061993431154569
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|+0.63%
|30 วัน
|$ +0.0000929406
|+3.17%
|60 วัน
|$ +0.0014141216
|+48.23%
|90 วัน
|$ +0.00061993431154569
|+26.81%
📚 Over 80 educational stories have been published on Giggle Academy, the free learning platform founded by “Big Cousin” CZ. These stories are simple, heartwarming, and help children aged 1–12 learn languages, explore the world, and grow with kindness.
🌍 Active in 16+ countries including Vietnam, Laos, Thailand, Bangladesh, Pakistan, India, Iraq, Nigeria, Uganda, and more — across 50+ real-world learning sites such as schools, temples, and underserved communities.
🎨 100 limited-edition NFTs were sold out, raising 8 BNB, with 100% of funds donated to Binance Charity.
🫶 Over $5,000 has already been used for learning materials, community classes, and local support - supporting books, meals, and educational tools for disadvantaged children. 💡 5 projectors have been donated to remote educators. 🐤 And “Cousin CZ” has interacted with the NianNian community over 10 times, affirming the project’s real impact and dedication.
👉 Together, we are building a future where knowledge and kindness become a legacy for generations to come.
NianNian is the only project on BNB Chain truly pioneering in education and charity — and proudly stands as the No.1 contributor of educational stories on Giggle Academy.
การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ NianNian (NIANNIAN) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ NIANNIANโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!
