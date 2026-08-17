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ราคาปัจจุบัน MIZU KAPPA วันนี้ คือ 0.0024869 USD มูลค่าตลาด MIZU เท่ากับ 2,486,878 USD ติดตามการอัปเดตราคา MIZU เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน MIZU KAPPA วันนี้ คือ 0.0024869 USD มูลค่าตลาด MIZU เท่ากับ 2,486,878 USD ติดตามการอัปเดตราคา MIZU เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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MIZU KAPPA ราคา (MIZU)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 MIZU เป็น USD

$0.00250359
$0.00250359$0.00250359
+0.01%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
MIZU KAPPA (MIZU) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:35:54 (UTC+8)

ราคา MIZU KAPPA วันนี้

ราคาปัจจุบัน MIZU KAPPA (MIZU) วันนี้ $ 0.0024869, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.09% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน MIZU เป็น USD คือ $ 0.0024869 ต่อ MIZU.

MIZU KAPPA มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 2,486,878 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.00B MIZU ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MIZU เทรดระหว่าง $ 0.00247007 (ต่ำ) กับ $ 0.00271108 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00312104 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น MIZU เคลื่อนไหว -0.04% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.88% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 7.28K.

MIZU KAPPA (MIZU) ข้อมูลการตลาด

$ 2.49M
$ 2.49M$ 2.49M

$ 7.28K
$ 7.28K$ 7.28K

$ 2.49M
$ 2.49M$ 2.49M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ MIZU KAPPA คือ $ 2.49M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 7.28K อุปทานหมุนเวียนของ MIZU คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.49M

ประวัติราคา MIZU KAPPA USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00247007
$ 0.00247007$ 0.00247007
ต่ำสุด 24h
$ 0.00271108
$ 0.00271108$ 0.00271108
สูงสุด 24h

$ 0.00247007
$ 0.00247007$ 0.00247007

$ 0.00271108
$ 0.00271108$ 0.00271108

$ 0.00312104
$ 0.00312104$ 0.00312104

$ 0
$ 0$ 0

-0.04%

-0.09%

+0.88%

+0.88%

ประวัติราคา MIZU KAPPA (MIZU) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา MIZU KAPPA เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MIZU KAPPA เป็น USD เท่ากับ $ +0.0027517389
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MIZU KAPPA เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MIZU KAPPA เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000000044827408363

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.09%
30 วัน$ +0.0027517389+110.65%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ -0.0000000044827408363-0.00%

การคาดการณ์ราคา MIZU KAPPA

การคาดการณ์ราคา MIZU KAPPA (MIZU) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ MIZU ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา MIZU KAPPA (MIZU) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ MIZU KAPPA อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา MIZU KAPPA จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา MIZU ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา MIZU KAPPA

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MIZU KAPPA (MIZU) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

BNB Chain EcosystemDecentralized Finance (DeFi)Four.meme Ecosystem (BNB Memes)

เกี่ยวกับ MIZU KAPPA

ราคาสดของ MIZU KAPPA คือเท่าไร?

มูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ ฿0.080313903978991254000 โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาอยู่ที่ -0.09% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ความรู้สึกของตลาดมีผลต่อ MIZU อย่างไร?

ความรู้สึกของตลาดถูกกำหนดโดยสภาพเศรษฐกิจมหภาค ข่าวสารในอุตสาหกรรม และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ -- ความรู้สึกเชิงบวกมักสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นและราคาที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับโลกของ MIZU KAPPA คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿80313193.49369327748000 MIZU KAPPA อยู่ในอันดับที่ #2030 ซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลและขนาดของมันในตลาดโดยรวม

กิจกรรมการซื้อขายล่าสุดเป็นอย่างไร?

MIZU มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงระดับการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากนักเทรดทั่วโลก

วันนี้ MIZU มีความผันผวนมากแค่ไหน?

ความผันผวนของโทเค็นนี้วัดได้ที่ --% ซึ่งช่วยให้นักเทรดประเมินได้ว่าตลาดกำลังอยู่ในภาวะเสถียรหรือเกิดความผันผวนอย่างรวดเร็ว

ช่วงการซื้อขาย 24 ชั่วโมงของวันนี้เป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿0.0797703827260392162000 และ ฿0.0875537491653719928000 ซึ่งบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของราคาภายในวันเดียว

ปัจจัยระยะยาวที่ส่งผลต่อ MIZU KAPPA คืออะไร?

ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (1000000000.0 โทเค็น) แนวโน้มการนำไปใช้ใน Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes) และแรงดึงดูดโดยรวมของเครือข่าย --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ MIZU KAPPA

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:35:54 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ MIZU KAPPA (MIZU)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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