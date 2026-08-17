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ราคาปัจจุบัน MicroStrategy Incorporated ST0x วันนี้ คือ 93 USD มูลค่าตลาด WTMSTR เท่ากับ 19,712.69 USD ติดตามการอัปเดตราคา WTMSTR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน MicroStrategy Incorporated ST0x วันนี้ คือ 93 USD มูลค่าตลาด WTMSTR เท่ากับ 19,712.69 USD ติดตามการอัปเดตราคา WTMSTR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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MicroStrategy Incorporated ST0x ราคา (WTMSTR)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 WTMSTR เป็น USD

$93
$93$93
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
MicroStrategy Incorporated ST0x (WTMSTR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:28:18 (UTC+8)

ราคา MicroStrategy Incorporated ST0x วันนี้

ราคาปัจจุบัน MicroStrategy Incorporated ST0x (WTMSTR) วันนี้ $ 93.0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.05% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WTMSTR เป็น USD คือ $ 93.0 ต่อ WTMSTR.

MicroStrategy Incorporated ST0x มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 19,712.69 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 211.97 WTMSTR ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WTMSTR เทรดระหว่าง $ 92.83 (ต่ำ) กับ $ 93.02 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 233.29 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 81.59

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WTMSTR เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -5.15% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 239.68.

MicroStrategy Incorporated ST0x (WTMSTR) ข้อมูลการตลาด

$ 19.71K
$ 19.71K$ 19.71K

$ 239.68
$ 239.68$ 239.68

$ 19.71K
$ 19.71K$ 19.71K

211.97
211.97 211.97

211.9673023228709
211.9673023228709 211.9673023228709

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ MicroStrategy Incorporated ST0x คือ $ 19.71K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 239.68 อุปทานหมุนเวียนของ WTMSTR คือ 211.97 โดยมีอุปทานรวมที่ 211.9673023228709 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 19.71K

ประวัติราคา MicroStrategy Incorporated ST0x USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 92.83
$ 92.83$ 92.83
ต่ำสุด 24h
$ 93.02
$ 93.02$ 93.02
สูงสุด 24h

$ 92.83
$ 92.83$ 92.83

$ 93.02
$ 93.02$ 93.02

$ 233.29
$ 233.29$ 233.29

$ 81.59
$ 81.59$ 81.59

--

+0.05%

-5.15%

-5.15%

ประวัติราคา MicroStrategy Incorporated ST0x (WTMSTR) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา MicroStrategy Incorporated ST0x เป็น USD เท่ากับ $ +0.04806347
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MicroStrategy Incorporated ST0x เป็น USD เท่ากับ $ -1.4549943000
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MicroStrategy Incorporated ST0x เป็น USD เท่ากับ $ -19.2464337000
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MicroStrategy Incorporated ST0x เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.04806347+0.05%
30 วัน$ -1.4549943000-1.56%
60 วัน$ -19.2464337000-20.69%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา MicroStrategy Incorporated ST0x

การคาดการณ์ราคา MicroStrategy Incorporated ST0x (WTMSTR) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ WTMSTR ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา MicroStrategy Incorporated ST0x (WTMSTR) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ MicroStrategy Incorporated ST0x อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา MicroStrategy Incorporated ST0x จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา WTMSTR ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา MicroStrategy Incorporated ST0x

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MicroStrategy Incorporated ST0x (WTMSTR) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Base EcosystemReal World Assets (RWA)ST0x Ecosystem

เกี่ยวกับ MicroStrategy Incorporated ST0x

ราคาซื้อขายปัจจุบันของ MicroStrategy Incorporated ST0x คือเท่าไร?

MicroStrategy Incorporated ST0x (WTMSTR) มีราคาปัจจุบันอยู่ที่ ฿3003.415123264380000 THB โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่เปลี่ยนแปลงไป 0.05% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้แสดงถึงอัตราตลาดรวมล่าสุดจากกระดานแลกเปลี่ยนสำคัญต่างๆ และมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตามกิจกรรมตลาดสด

ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา MicroStrategy Incorporated ST0x ในวันนี้?

การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากการผสมผสานระหว่างความรู้สึกของตลาด ความผันผวนของสภาพคล่อง และผลประกอบการในระดับหมวดหมู่ภายในภาคส่วน Tokenized Assets,Tokenized Stock,Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,ST0x Ecosystem แนวโน้มเศรษฐกิจในวงกว้างและกิจกรรมบนบล็อกเชนของ -- ก็อาจมีส่วนทำให้เกิดความผันผวนในระยะสั้นเช่นกัน

ความสนใจในการซื้อขาย WTMSTR แข็งแกร่งเพียงใด?

นักลงทุนได้สร้างปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นโดยปกติจะแสดงถึงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นและการค้นพบราคาที่ดีขึ้น

ตำแหน่งของ MicroStrategy Incorporated ST0x ในตลาดคริปโตโลกเป็นอย่างไร?

ปัจจุบัน MicroStrategy Incorporated ST0x อยู่ในอันดับที่ #8841 ด้วยมูลค่าตลาดอยู่ที่ ฿636617.1103894893654000 ซึ่งทำให้ MicroStrategy Incorporated ST0x อยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมากที่สุดในหมวดหมู่ของตน

ข้อมูลเกี่ยวกับอุปทานหมุนเวียนบอกอะไรเราเกี่ยวกับ WTMSTR?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 211.9673023228709 อุปทานในระดับนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดความขาดแคลน อัตราเงินเฟ้อในระยะยาว และการประเมินมูลค่าของตลาด

ราคาในวันนี้เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานล่าสุดของ MicroStrategy Incorporated ST0x เป็นอย่างไร?

ช่วงราคาตั้งแต่ ฿2997.9250095981978000 จนถึง ฿3004.0610189898132000 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นถึงความผันผวนภายในวัน และช่วยให้เทรดเดอร์สามารถประเมินโอกาสทางราคาในระยะสั้นได้

MicroStrategy Incorporated ST0x เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันอย่างไร?

เมื่อเทียบกับโทเค็น Tokenized Assets,Tokenized Stock,Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,ST0x Ecosystem อื่นๆ WTMSTR ยังคงแสดงผลการดำเนินงานที่แข่งขันได้ โดยได้รับแรงสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขายที่สม่ำเสมอและความสนใจอย่างต่อเนื่องจากทั้งผู้ลงทุนรายย่อยและสถาบัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ MicroStrategy Incorporated ST0x

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:28:18 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ MicroStrategy Incorporated ST0x (WTMSTR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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