iAero Protocol LIQ ราคา (LIQ)
--
--
0.00%
0.00%
ราคาเรียลไทม์ iAero Protocol LIQ (LIQ) คือ $0.108954 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดLIQ ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ LIQ คือ $ 0.115556 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.107506
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น LIQ มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -- ในช่วง 24 ชั่วโมง และ 0.00% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ iAero Protocol LIQ คือ $ 1.10M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ LIQ คือ 10.16M โดยมีอุปทานรวมที่ 29671274.37954033 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 3.23M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา iAero Protocol LIQ เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา iAero Protocol LIQ เป็น USD เท่ากับ $ -0.0039457909
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา iAero Protocol LIQ เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา iAero Protocol LIQ เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|--
|30 วัน
|$ -0.0039457909
|-3.62%
|60 วัน
|$ 0
|--
|90 วัน
|$ 0
|--
Maximizing veAERO Efficiency Through Permalocked Liquidity iAERO is a liquid staking protocol for Aerodrome Finance that enables users to maintain liquidity while earning optimised voting rewards through permanently locked veAERO positions.
The "Cake and Eat It Too" Protocol
Traditional veAERO: Lock for 4 years, lose access to capital, vote every week, or watch your voting power decay faster than your New Year's resolutions.
iAERO: Deposit once, stay liquid forever, let the robots handle the voting while you sleep. It's like hiring a personal assistant for your veAERO, except this one actually shows up to work.
