ราคาเรียลไทม์ God The Dog (GOD) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดGOD ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ GOD คือ $ 0.00932323 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น GOD มีการเปลี่ยนแปลง -2.25% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -17.32% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -38.85% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ God The Dog คือ $ 767.46K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ GOD คือ 991.33M โดยมีอุปทานรวมที่ 991326303.3210633 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 767.46K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา God The Dog เป็น USD เท่ากับ $ -0.00016233298129765
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา God The Dog เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา God The Dog เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา God The Dog เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.00016233298129765
|-17.32%
|30 วัน
|$ 0
|-70.74%
|60 วัน
|$ 0
|-82.36%
|90 วัน
|$ 0
|--
God the dog is a community-driven meme coin on Abstract chain created by @nishseq.
God is a shy, dyslexic but full of potential dog who wants to push his boundaries, make new friends and live up to his full potential.
From birth, God was mocked for being different from his siblings. He was small, clumsy and struggled with his words. The simplest things were challenges for him, yet even when it got him down, he always bounced back.
Though he didn’t know it yet, God’s sheer grit and unique way of looking at the world became his biggest strength, a superpower that didn’t detract from his way of life, but instead enhanced it.
God was destined for great things. He was a special dog.
All because he was the pup that never gave up.
