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โทเค็น ระบบนิเวศ Abstract ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Abstract เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.442
+0.14%
-1.62%
+13.59%
$ 6.19B
$ 50.63K
2
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0.00603
+0.23%
-0.05%
-10.18%
$ 378.17M
$ 22.22M
3
Gate Wrapped BTC
Gate Wrapped BTC
GTBTC
$ 63,394
+0.13%
+0.00%
-1.43%
$ 219.45M
$ 73.24K
4
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999835
-0.01%
0.00%
-0.02%
$ 113.26M
$ 1.81M
5
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0.999605
+0.01%
0.00%
+0.23%
$ 33.74M
$ 3.70M
6
Rekt
Rekt
REKTCOIN
$ 0.0000000992
0.00%
+0.01%
-5.89%
$ 27.90M
$ 82.85B
7
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.285922
-0.04%
-0.00%
-7.99%
$ 15.39M
$ 96.05K
8
Yield Guild Games
Yield Guild Games
YGG
$ 0.01986
-0.20%
-0.95%
-0.10%
$ 15.16M
$ 2.66M
9
Orderly Network
Orderly Network
ORDER
$ 0.029
-0.34%
-1.70%
0.00%
$ 11.26M
$ 1.80M
10
Allo
Allo
RWA
$ 0.001147
-0.09%
+0.09%
-1.04%
$ 2.06M
$ 45.99M
11
BlockchainSpace
BlockchainSpace
GUILD
$ 0.0028165
0.00%
+0.14%
-0.29%
$ 1.28M
$ 255.92
12
Abster
Abster
ABSTER
$ 0.00089109
+0.30%
-0.06%
-29.05%
$ 882.61K
$ 6.12K
13
Froth
Froth
FROTH
$ 0.00089623
+0.28%
-0.02%
-7.72%
$ 876.98K
$ 424.41
14
God The Dog
God The Dog
GOD
$ 0.0004272
+0.40%
-0.04%
-21.93%
$ 423.49K
$ 2.19K
15
Polly
Polly
POLLY
$ 0.00019836
+0.16%
-0.01%
-16.28%
$ 198.36K
$ 263.64
16
Bigcoin
Bigcoin
BIG
$ 0.01961982
+0.38%
-0.07%
-16.94%
$ 195.53K
$ 226.47
17
Abstract Liquid Staked ETH
Abstract Liquid Staked ETH
ABSETH
$ 1,932.05
+0.36%
0.00%
+0.78%
$ 168.62K
$ 58.46
18
KONA
KONA
KONA
$ 8.1
+0.50%
+0.00%
+19.12%
$ 139.90K
$ 575.36
19
LOL Land
LOL Land
LOL
$ 2.427E-5
0.00%
-0.30%
0.00%
$ 121.34K
--
20
SMOL
SMOL
SMOL
$ 0.00013117
0.00%
--
-0.08%
$ 110.57K
$ 13.34
21
RETSBA
RETSBA
RETSBA
$ 0.00013226
+0.17%
-0.15%
-24.95%
$ 108.29K
$ 2.10K
22
CHAD Token
CHAD Token
CHAD
$ 2.084E-5
0.00%
+4.20%
+11.15%
$ 104.20K
--
23
GRIND
GRIND
GRIND
$ 1.25E-6
0.00%
+0.20%
-0.79%
$ 97.45K
--
24
Noot Noot
Noot Noot
NOOT
$ 8.189E-5
-0.24%
-1.10%
+0.48%
$ 81.89K
--
25
Aborean
Aborean
ABX
$ 0.00025729
+0.36%
-0.12%
-29.49%
$ 78.51K
$ 2.64K
26
Absters Girl
Absters Girl
ABBY
$ 5.817E-5
0.00%
+1.10%
+1.22%
$ 57.87K
--
27
UWU 69
UWU 69
UWU69
$ 5.429E-5
-0.24%
+15.20%
+8.19%
$ 53.79K
--
28
Chengu
Chengu
CHENGU
$ 4.717E-5
0.00%
+0.20%
-1.79%
$ 46.75K
--
29
BORNE
BORNE
BORNE
$ 0.00106021
0.00%
-0.00%
-8.02%
$ 43.44K
$ 28.64
30
GALAXIS Token
GALAXIS Token
GALAXIS
$ 2.123E-5
0.00%
-0.60%
-6.43%
$ 36.02K
--
31
gBLUE
gBLUE
GBLUE
$ 2.4
+0.42%
-0.01%
-11.76%
$ 35.61K
$ 103.87
32
Plan Bee
Plan Bee
PLANB
$ 2.848E-5
0.00%
-2.00%
-6.96%
$ 28.20K
--
33
Thank You Abstract God
Thank You Abstract God
TYAG
$ 2.416E-5
0.00%
-10.40%
-12.05%
$ 23.95K
--
34
Boost
Boost
BOOST
$ 3.241E-5
0.00%
+1.10%
-0.67%
$ 20.05K
--
35
Gugo
Gugo
GUGO
$ 1.941E-5
0.00%
-0.10%
-10.68%
$ 19.21K
--
36
Peengu
Peengu
PEENGU
$ 1.927E-5
0.00%
+0.10%
-5.72%
$ 19.00K
--
37
Grow
Grow
$GROW
$ 1.58085E-7
0.00%
-3.30%
0.00%
$ 15.81K
--
38
ABSCHAD
ABSCHAD
CHAD
$ 1.564E-5
0.00%
-0.60%
-22.27%
$ 15.52K
--
39
We Will Huddle
We Will Huddle
HUDDLE
$ 1.086E-5
0.00%
-4.00%
-0.28%
$ 10.77K
--
40
Yup
Yup
YUP
$ 1.037E-5
0.00%
+0.90%
0.00%
$ 10.27K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Abstract คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Abstract เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 40 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $7.01B
โทเค็น ระบบนิเวศ Abstract ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Abstract ที่ติดตามบน MEXC นั้น UWU69 แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 15.20% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Abstract กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 40 ระบบนิเวศ Abstract ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Abstract ยอดนิยม รวมถึง LINK, PENGU, GTBTC. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Abstract คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Abstract ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $7.01B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Abstract นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง