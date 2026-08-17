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ราคาปัจจุบัน Gauntlet USDT Balanced วันนี้ คือ 1.024 USD มูลค่าตลาด GTUSDTB เท่ากับ 2,134,581 USD ติดตามการอัปเดตราคา GTUSDTB เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Gauntlet USDT Balanced วันนี้ คือ 1.024 USD มูลค่าตลาด GTUSDTB เท่ากับ 2,134,581 USD ติดตามการอัปเดตราคา GTUSDTB เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Gauntlet USDT Balanced ราคา (GTUSDTB)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 GTUSDTB เป็น USD

$1.026
$1.026$1.026
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Gauntlet USDT Balanced (GTUSDTB) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:11:37 (UTC+8)

ราคา Gauntlet USDT Balanced วันนี้

ราคาปัจจุบัน Gauntlet USDT Balanced (GTUSDTB) วันนี้ $ 1.024, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน GTUSDTB เป็น USD คือ $ 1.024 ต่อ GTUSDTB.

Gauntlet USDT Balanced มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 2,134,581 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 2.08M GTUSDTB ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา GTUSDTB เทรดระหว่าง $ 1.024 (ต่ำ) กับ $ 1.026 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.03 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น GTUSDTB เคลื่อนไหว -0.05% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.07% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 0.00.

Gauntlet USDT Balanced (GTUSDTB) ข้อมูลการตลาด

$ 2.13M
$ 2.13M$ 2.13M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.13M
$ 2.13M$ 2.13M

2.08M
2.08M 2.08M

2,083,837.087752206
2,083,837.087752206 2,083,837.087752206

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Gauntlet USDT Balanced คือ $ 2.13M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 0.00 อุปทานหมุนเวียนของ GTUSDTB คือ 2.08M โดยมีอุปทานรวมที่ 2083837.087752206 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.13M

ประวัติราคา Gauntlet USDT Balanced USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.024
$ 1.024$ 1.024
ต่ำสุด 24h
$ 1.026
$ 1.026$ 1.026
สูงสุด 24h

$ 1.024
$ 1.024$ 1.024

$ 1.026
$ 1.026$ 1.026

$ 1.03
$ 1.03$ 1.03

$ 0
$ 0$ 0

-0.05%

-0.00%

+0.07%

+0.07%

ประวัติราคา Gauntlet USDT Balanced (GTUSDTB) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Gauntlet USDT Balanced เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Gauntlet USDT Balanced เป็น USD เท่ากับ $ +0.0031311872
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Gauntlet USDT Balanced เป็น USD เท่ากับ $ +0.0066737152
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Gauntlet USDT Balanced เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003512282739007

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.00%
30 วัน$ +0.0031311872+0.31%
60 วัน$ +0.0066737152+0.65%
90 วัน$ -0.0003512282739007-0.00%

การคาดการณ์ราคา Gauntlet USDT Balanced

การคาดการณ์ราคา Gauntlet USDT Balanced (GTUSDTB) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ GTUSDTB ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Gauntlet USDT Balanced (GTUSDTB) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Gauntlet USDT Balanced อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Gauntlet USDT Balanced จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา GTUSDTB ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Gauntlet USDT Balanced

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Gauntlet USDT Balanced (GTUSDTB) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemMorpho Ecosystem

เกี่ยวกับ Gauntlet USDT Balanced

ราคาปัจจุบันของ Gauntlet USDT Balanced คือเท่าไร?

Gauntlet USDT Balanced ซื้อขายอยู่ที่ ฿33.07250961790976000 ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -0.00% ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลการซื้อขายตลาดแบบสดๆ ที่รวบรวมจากกระดานเทรดทั่วโลก

GTUSDTB เทียบกับตลาดคริปโตทั่วโลกอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงรายวันของมันที่ -0.00% สามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในวงกว้างได้ หาก GTUSDTB กำลังทำผลงานได้ดีกว่าตลาด นั่นแสดงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งหรือพัฒนาการเชิงบวกเฉพาะต่อระบบนิเวศของมัน

Gauntlet USDT Balanced มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับโทเค็นในกลุ่ม Ethereum Ecosystem,Morpho Ecosystem อย่างไร?

ในกลุ่ม Ethereum Ecosystem,Morpho Ecosystem GTUSDTB แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยขับเคลื่อนจากปริมาณการซื้อขาย มูลค่าตามราคาตลาด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเครือข่าย --

มูลค่าตามราคาตลาดของ Gauntlet USDT Balanced ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿68941358.05928460294000 ส่งผลให้ GTUSDTB อยู่ในอันดับที่ #-- ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความเจริญเติบโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับโทเค็นอื่นๆ

ระดับราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?

ราคาวันนี้อยู่ระหว่าง ฿33.07250961790976000 ถึง ฿33.13710436325724000 ซึ่งให้บริบทแก่นักเทรดที่ติดตามความผันผวนและโครงสร้างตลาด

GTUSDTB มีการซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

Gauntlet USDT Balanced มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักสัมพันธ์กับแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องของตลาดที่ดีขึ้น

อุปทานมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของ GTUSDTB อย่างไร?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 2083837.087752206 อุปทานจะช่วยกำหนดความขาดแคลนและการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็นอื่นๆ ที่มีรูปแบบเงินเฟ้อหรือเงินฝืด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Gauntlet USDT Balanced

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:11:37 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Gauntlet USDT Balanced (GTUSDTB)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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