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โทเค็น ระบบนิเวศ Morpho ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Morpho เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 2.0133
+0.29%
+2.91%
+4.56%
$ 1.01B
$ 51.96K
2
Steakhouse USDC V2
Steakhouse USDC V2
STEAKUSDC
$ 1.027
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 102.45M
--
3
Steakhouse USDC Morpho Vault
Steakhouse USDC Morpho Vault
STEAKUSDC
$ 1.14
+0.88%
0.00%
+0.88%
$ 74.93M
--
4
Gauntlet USDC PRIME V2
Gauntlet USDC PRIME V2
GTUSDCP
$ 1.031
+0.10%
0.00%
+0.19%
$ 71.66M
--
5
Steakhouse USDT V2
Steakhouse USDT V2
STEAKUSDT
$ 1.022
+0.10%
0.00%
+0.10%
$ 61.16M
--
6
Gauntlet USDC Prime Morpho Vault
Gauntlet USDC Prime Morpho Vault
GTUSDC
$ 1.13
0.00%
0.00%
+0.89%
$ 28.05M
--
7
Steakhouse ETH Morpho Vault
Steakhouse ETH Morpho Vault
STEAKETH
$ 1,980.05
-0.02%
0.00%
+0.74%
$ 23.17M
--
8
Steakhouse WETH V2
Steakhouse WETH V2
STEAKETH
$ 1,911.56
-0.02%
0.00%
+0.74%
$ 16.78M
--
9
Gauntlet WETH PRIME V2
Gauntlet WETH PRIME V2
GTWETHP
$ 1,919.59
-0.24%
+0.00%
+0.79%
$ 8.90M
--
10
Gauntlet USDT PRIME V2
Gauntlet USDT PRIME V2
GTUSDTP
$ 1.019
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 4.13M
--
11
MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault
MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault
USUALUSDC+
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 3.54M
--
12
MEV Capital wETH
MEV Capital wETH
MCWETH
$ 2,037.05
-0.06%
+0.00%
+0.79%
$ 3.52M
--
13
Gauntlet USDT Balanced
Gauntlet USDT Balanced
GTUSDTB
$ 1.024
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 2.13M
--
14
Gauntlet USD Alpha
Gauntlet USD Alpha
GTUSDA
$ 1.079
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 1.62M
--
15
Steakhouse PYUSD V2
Steakhouse PYUSD V2
STEAKPYUSD
$ 1.036
0.00%
0.00%
-0.10%
$ 299.94K
--
16
Gauntlet WETH Balanced
Gauntlet WETH Balanced
GTWETHB
$ 1,947.71
-0.24%
+0.00%
+0.83%
$ 193.59K
--
17
jvhhVault
jvhhVault
JVHHUSDC
$ 1.018
+0.10%
0.00%
0.00%
$ 119.29K
--
18
Coinshift USDL Morpho Vault
Coinshift USDL Morpho Vault
CSUSDL
$ 0.969739
0.00%
--
0.00%
$ 72.60K
--
19
Re7 WBTC Morpho Vault
Re7 WBTC Morpho Vault
RE7WBTC
$ 64,373
+0.01%
+0.00%
-1.35%
$ 63.63K
--
20
Steakhouse PYUSD Morpho Vault
Steakhouse PYUSD Morpho Vault
STEAKPYUSD
$ 1.098
+0.09%
0.00%
-0.09%
$ 58.42K
--
21
Morpho eUSD
Morpho eUSD
MEUSD
$ 1.037
+0.10%
+0.00%
+0.29%
$ 46.77K
--
22
Coinshift USDC
Coinshift USDC
CSUSDC
$ 1.077
+0.09%
0.00%
+0.19%
$ 45.63K
--
23
Re7 USDT Morpho Vault
Re7 USDT Morpho Vault
RE7USDT
$ 1.002
0.00%
0.00%
-1.28%
$ 19.45K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Morpho คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Morpho เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 23 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $1.41B
โทเค็น ระบบนิเวศ Morpho ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Morpho ที่ติดตามบน MEXC นั้น MORPHO แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 2.91% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Morpho กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 23 ระบบนิเวศ Morpho ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Morpho ยอดนิยม รวมถึง MORPHO, STEAKUSDC, STEAKUSDC. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Morpho คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Morpho ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $1.41B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Morpho นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง