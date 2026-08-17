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ราคาปัจจุบัน Flying Tulip USD วันนี้ คือ 1.001 USD มูลค่าตลาด FTUSD เท่ากับ 4,398,479 USD ติดตามการอัปเดตราคา FTUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Flying Tulip USD วันนี้ คือ 1.001 USD มูลค่าตลาด FTUSD เท่ากับ 4,398,479 USD ติดตามการอัปเดตราคา FTUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Flying Tulip USD ราคา (FTUSD)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 FTUSD เป็น USD

$0.997568
$0.997568$0.997568
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
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Flying Tulip USD (FTUSD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:56:00 (UTC+8)

ราคา Flying Tulip USD วันนี้

ราคาปัจจุบัน Flying Tulip USD (FTUSD) วันนี้ $ 1.001, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน FTUSD เป็น USD คือ $ 1.001 ต่อ FTUSD.

Flying Tulip USD มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 4,398,479 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 4.39M FTUSD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา FTUSD เทรดระหว่าง $ 0.982488 (ต่ำ) กับ $ 1.002 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.023 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.926607

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น FTUSD เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.47% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 69.94.

Flying Tulip USD (FTUSD) ข้อมูลการตลาด

$ 4.40M
$ 4.40M$ 4.40M

$ 69.94
$ 69.94$ 69.94

$ 4.40M
$ 4.40M$ 4.40M

4.39M
4.39M 4.39M

4,393,497.774556
4,393,497.774556 4,393,497.774556

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Flying Tulip USD คือ $ 4.40M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 69.94 อุปทานหมุนเวียนของ FTUSD คือ 4.39M โดยมีอุปทานรวมที่ 4393497.774556 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 4.40M

ประวัติราคา Flying Tulip USD USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.982488
$ 0.982488$ 0.982488
ต่ำสุด 24h
$ 1.002
$ 1.002$ 1.002
สูงสุด 24h

$ 0.982488
$ 0.982488$ 0.982488

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

$ 1.023
$ 1.023$ 1.023

$ 0.926607
$ 0.926607$ 0.926607

--

+0.01%

-0.47%

-0.47%

ประวัติราคา Flying Tulip USD (FTUSD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Flying Tulip USD เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Flying Tulip USD เป็น USD เท่ากับ $ +0.0001709708
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Flying Tulip USD เป็น USD เท่ากับ $ +0.0019412393
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Flying Tulip USD เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001394067836459

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.01%
30 วัน$ +0.0001709708+0.02%
60 วัน$ +0.0019412393+0.19%
90 วัน$ -0.0001394067836459-0.00%

การคาดการณ์ราคา Flying Tulip USD

การคาดการณ์ราคา Flying Tulip USD (FTUSD) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ FTUSD ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Flying Tulip USD (FTUSD) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Flying Tulip USD อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Flying Tulip USD จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา FTUSD ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Flying Tulip USD

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Flying Tulip USD (FTUSD) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemStablecoinsUSD Stablecoin

เกี่ยวกับ Flying Tulip USD

ราคาตลาดปัจจุบันของ FTUSD คือเท่าไร?

ขณะนี้มูลค่าอยู่ที่ ฿32.32869917573296000 ซึ่งสะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาที่ 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การอัปเดตราคาแสดงข้อมูลตลาดแบบรวมสด

Flying Tulip USD มีสภาพคล่องมากแค่ไหนในตลาดแลกเปลี่ยนต่างๆ?

ด้วยคะแนนสภาพคล่องที่ --/100 FTUSD แสดงให้เห็นถึงความลึกของตลาดที่เสถียรในแพลตฟอร์มซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายรายวันของ FTUSD เท่าไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นักเทรดได้แลกเปลี่ยน FTUSD มูลค่า ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงช่วยให้สเปรดแคบลงและทำให้การทำธุรกรรมราบรื่นยิ่งขึ้น

ช่วงราคาของ Flying Tulip USD วันนี้เป็นเท่าไร?

ราคาซื้อขายอยู่ระหว่าง ฿31.73082816759992448000 และ ฿32.36099557850592000 ซึ่งสะท้อนช่วงความผันผวนของวันนี้

อะไรเป็นปัจจัยที่กำหนดความเข้าถึงและความนิยมของ FTUSD ในตลาดโลก?

ปัจจัยประกอบด้วยการจดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยน ความพร้อมใช้งานของคู่ซื้อขาย ความลึกของสภาพคล่อง และระดับการบูรณาการของ FTUSD เข้ากับระบบนิเวศของ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Flying Tulip USD

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:56:00 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Flying Tulip USD (FTUSD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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