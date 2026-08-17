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ราคาปัจจุบัน CC0 COMPANY วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด CC0COMPANY เท่ากับ 20,570 USD ติดตามการอัปเดตราคา CC0COMPANY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน CC0 COMPANY วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด CC0COMPANY เท่ากับ 20,570 USD ติดตามการอัปเดตราคา CC0COMPANY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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CC0 COMPANY ราคา (CC0COMPANY)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 CC0COMPANY เป็น USD

$0.00003588
$0.00003588$0.00003588
+4.10%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
CC0 COMPANY (CC0COMPANY) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:20:51 (UTC+8)

ราคา CC0 COMPANY วันนี้

ราคาปัจจุบัน CC0 COMPANY (CC0COMPANY) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.55% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CC0COMPANY เป็น USD คือ $ 0 ต่อ CC0COMPANY.

CC0 COMPANY มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 20,570 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 574.53M CC0COMPANY ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CC0COMPANY เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00354715 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CC0COMPANY เคลื่อนไหว -0.53% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -15.94% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

CC0 COMPANY (CC0COMPANY) ข้อมูลการตลาด

$ 20.57K
$ 20.57K$ 20.57K

--
----

$ 35.80K
$ 35.80K$ 35.80K

574.53M
574.53M 574.53M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ CC0 COMPANY คือ $ 20.57K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ CC0COMPANY คือ 574.53M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 35.80K

ประวัติราคา CC0 COMPANY USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00354715
$ 0.00354715$ 0.00354715

$ 0
$ 0$ 0

-0.53%

+3.55%

-15.94%

-15.94%

ประวัติราคา CC0 COMPANY (CC0COMPANY) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา CC0 COMPANY เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา CC0 COMPANY เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา CC0 COMPANY เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา CC0 COMPANY เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+3.55%
30 วัน$ 0-76.71%
60 วัน$ 0-23.74%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา CC0 COMPANY

การคาดการณ์ราคา CC0 COMPANY (CC0COMPANY) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CC0COMPANY ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา CC0 COMPANY (CC0COMPANY) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ CC0 COMPANY อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา CC0 COMPANY จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CC0COMPANY ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา CC0 COMPANY

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CC0 COMPANY (CC0COMPANY) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Base EcosystemE-commerceZora Creator

เกี่ยวกับ CC0 COMPANY

ราคาปัจจุบันของ CC0 COMPANY คือเท่าไร?

ราคาสดของ CC0 COMPANY (CC0COMPANY) คือ ฿ THB โดยการประเมินราคาแบบเรียลไทม์นี้จะอัปเดตอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมข้อมูลราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนหลักทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เห็นอัตราตลาดที่แม่นยำ

CC0 COMPANY ถูกจัดอยู่ในตำแหน่งใดในตลาด?

ปัจจุบัน CC0 COMPANY อยู่ในอันดับที่ #8749 ของตลาด โดยมีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿664343.65532613540000 การจัดอันดับนี้ได้รับอิทธิพลจากความลึกของสภาพคล่อง ความต้องการโดยรวมของนักลงทุน และจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนในตลาด

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ CC0COMPANY มีเท่าไร?

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ CC0COMPANY คือ 574527828.4787183 โทเค็น ซึ่งแสดงถึงปริมาณที่มีอยู่ในตลาดเปิด ตัวเลขนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมูลค่าทางตลาด ความหายาก และพลวัตของภาวะเงินเฟ้อในระยะยาว

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงของ CC0 COMPANY เป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CC0 COMPANY เทรดน์อยู่ในช่วงราคาตั้งแต่ ฿ (ราคาต่ำสุด 24 ชั่วโมง) ไปจนถึง ฿ (ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง) ช่วงความผันผวนนี้ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจแรงฉุดกระชากในระยะสั้นและความไม่แน่นอนของตลาด

CC0 COMPANY ห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลและจุดต่ำสุดตลอดกาลมากแค่ไหน?

CC0 COMPANY เคยทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ ฿0.1145613318906223230000 ในขณะที่ราคาต่ำสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATL) คือ ฿ จุดอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินศักยภาพราคาในระยะยาวและวัฏจักรของราคาได้

การซื้อขายของ CC0COMPANY ในวันนี้คึกคักแค่ไหน?

ปริมาณการซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในตลาดปัจจุบัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่งขึ้นและสภาพคล่องของตลาดที่ลึกขึ้น

อะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มล่าสุดของ CC0 COMPANY?

การเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป 3.55% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากทั้งความรู้สึกของตลาด ความเคลื่อนไหวในการซื้อขาย ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค และการอัปเดตเฉพาะระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับ Base Ecosystem,E-commerce,Zora Creator การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของปริมาณการซื้อขายยังสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ CC0 COMPANY

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:20:51 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ CC0 COMPANY (CC0COMPANY)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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