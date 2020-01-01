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โทเค็น ครีเอเตอร์บน Zora ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ครีเอเตอร์บน Zora เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
kazonomics
kazonomics
KAZONOMICS
$ 0.00080284
+0.01%
+0.02%
+3.24%
$ 803.11K
$ 559.39
2
jesse
jesse
JESSE
$ 0.0014601
+0.09%
+0.03%
-5.87%
$ 799.94K
$ 30.52K
3
balajis
balajis
BALAJIS
$ 0.00021727
-0.07%
-0.00%
-12.45%
$ 217.27K
$ 351.44
4
BaseShake
BaseShake
BASESHAKE
$ 0.00015332
0.00%
--
+10.06%
$ 153.32K
$ 1.14K
5
coinage
coinage
COINAGE
$ 0.00010121
0.00%
0.00%
-5.63%
$ 101.21K
$ 1.03
6
11am
11am
11AM
$ 7.191E-5
0.00%
-9.80%
0.00%
$ 38.67K
--
7
Meow on Zora
Meow on Zora
MEOW
$ 3.669E-5
0.00%
-44.10%
-44.21%
$ 36.06K
--
8
CC0 COMPANY
CC0 COMPANY
CC0COMPANY
$ 3.598E-5
+0.06%
+4.50%
+0.14%
$ 20.67K
--
9
alexanderelorenzo
alexanderelorenzo
ALEXANDERELORENZO
$ 2.761E-5
+1.84%
+2.00%
-11.68%
$ 15.80K
--
10
deployer
deployer
DEPLOYER
$ 2.344E-5
+0.04%
+3.80%
-16.02%
$ 11.79K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ครีเอเตอร์บน Zora คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ครีเอเตอร์บน Zora เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 10 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $2.20M
โทเค็น ครีเอเตอร์บน Zora ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ครีเอเตอร์บน Zora ที่ติดตามบน MEXC นั้น CC0COMPANY แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 4.50% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ครีเอเตอร์บน Zora กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 10 ครีเอเตอร์บน Zora ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ครีเอเตอร์บน Zora ยอดนิยม รวมถึง KAZONOMICS, JESSE, BALAJIS. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ครีเอเตอร์บน Zora คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ครีเอเตอร์บน Zora ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $2.20M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ครีเอเตอร์บน Zora นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง