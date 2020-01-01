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โทเค็น อีคอมเมิร์ซ ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม อีคอมเมิร์ซ เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Paycoin
Paycoin
PCI
$ 0.0354814
-0.09%
-0.00%
-2.90%
$ 36.28M
$ 509.19K
2
BounceToken
BounceToken
AUCTION
$ 2.841
-0.11%
+0.35%
-5.39%
$ 19.69M
$ 18.65K
3
Optio
Optio
OPT
$ 0.00068212
0.00%
--
0.00%
$ 11.27M
$ 102.83
4
HAVA
HAVA
HAVA
$ 2.21
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 8.86M
$ 5.25K
5
Sport.Fun
Sport.Fun
FUN
$ 0.02325
+0.30%
-22.58%
+5.19%
$ 4.11M
$ 14.68M
6
BIDZ Coin
BIDZ Coin
BIDZ
$ 0.00169273
0.00%
-0.00%
-0.17%
$ 3.30M
$ 1.89
7
$ 0.01864
+0.92%
+4.56%
-3.88%
$ 3.16M
$ 55.33K
8
Nomu
Nomu
NOMU
$ 0.00219742
+0.12%
-0.00%
-6.33%
$ 2.20M
$ 172.04
9
Regent Coin
Regent Coin
REGENT
$ 0.733372
+0.25%
-0.02%
-7.59%
$ 2.13M
$ 975.54K
10
Shack Token
Shack Token
SHACK
$ 0.00215553
+0.52%
+0.00%
-7.98%
$ 2.12M
$ 104.60
11
Ctomorrow Platform
Ctomorrow Platform
CTP
$ 0.0008723
0.00%
-2.68%
+4.91%
$ 1.43M
$ 63.61M
12
EVDC Network
EVDC Network
EVDC
$ 0.00002144
+0.14%
+1.13%
+9.16%
$ 1.36M
$ 3.25B
13
Kin
Kin
KIN
$ 4.00573E-7
-0.55%
+1.50%
+8.63%
$ 1.06M
--
14
Bazaars
Bazaars
BZR
$ 62.225
+0.05%
+0.17%
+0.35%
$ 387.61K
$ 3.32K
15
StormX
StormX
STMX
$ 3.262E-5
0.00%
+61.60%
0.00%
$ 358.77K
--
16
PREME Token
PREME Token
PREME
$ 0.00152873
+0.01%
+0.00%
-5.04%
$ 286.15K
$ 4.33
17
PEPTIDES
PEPTIDES
PEPTI
$ 0.00020212
+0.78%
+0.09%
-14.15%
$ 197.70K
$ 3.28K
18
VERONICA by Virtuals
VERONICA by Virtuals
VERONICA
$ 0.00016434
0.00%
--
0.00%
$ 164.34K
$ 24.11
19
Routine Coin
Routine Coin
ROU
$ 0.00023501
0.00%
-0.03%
-18.27%
$ 151.76K
$ 1.06K
20
Paysenger
Paysenger
EGO
$ 0.0005858
0.00%
+1.03%
-1.53%
$ 117.54K
$ 85.27M
21
Bistroo
Bistroo
BIST
$ 0.00118578
0.00%
--
0.00%
$ 71.20K
$ 20.48
22
BOTIFY
BOTIFY
BOTIFY
$ 4.105E-5
-0.10%
+0.30%
-8.80%
$ 41.02K
--
23
BOUNCY BALL of OFiD Fun
BOUNCY BALL of OFiD Fun
E𝕏PB
$ 2.447E-5
-0.08%
+4.00%
+4.39%
$ 24.44K
--
24
CC0 COMPANY
CC0 COMPANY
CC0COMPANY
$ 3.596E-5
0.00%
+0.60%
-0.53%
$ 20.66K
--
25
Dmarketplace
Dmarketplace
$DMP
$ 1.92126E-7
0.00%
+0.30%
-18.58%
$ 17.87K
--
26
Ikon
Ikon
IKON
$ 1.462E-5
0.00%
+1.50%
0.00%
$ 14.61K
--
27
MBD Financials
MBD Financials
MBD
$ 3.79534E-7
0.00%
-38.70%
0.00%
$ 12.55K
--
28
JW Token
JW Token
JWT
$ 0.00579033
0.00%
0.00%
+1.41%
$ 11.58K
$ 403.56

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น อีคอมเมิร์ซ คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น อีคอมเมิร์ซ เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 28 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $98.85M
โทเค็น อีคอมเมิร์ซ ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น อีคอมเมิร์ซ ที่ติดตามบน MEXC นั้น STMX แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 61.60% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น อีคอมเมิร์ซ กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 28 อีคอมเมิร์ซ ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น อีคอมเมิร์ซ ยอดนิยม รวมถึง PCI, AUCTION, OPT. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ อีคอมเมิร์ซ คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น อีคอมเมิร์ซ ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $98.85M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม อีคอมเมิร์ซ นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง