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โทเค็น ระบบนิเวศ Zircuit ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Zircuit เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9,429
+0,23%
-1,03%
+13,92%
$ 6,23B
$ 49,94K
2
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1,0009
0,00%
0,00%
0,00%
$ 4,49B
$ 38,46K
3
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1,24
0,00%
0,00%
0,00%
$ 1,40B
$ 2,89M
4
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2 025,57
0,00%
+0,00%
+0,67%
$ 864,83M
$ 4,82K
5
Ethena
Ethena
ENA
$ 0,08267
-0,20%
-1,16%
-5,08%
$ 774,91M
$ 1,73M
6
Restaked Swell ETH
Restaked Swell ETH
RSWETH
$ 2 022,91
+0,08%
+0,00%
+0,87%
$ 23,32M
$ 27,44
7
Zircuit
Zircuit
ZRC
$ 0,00080357
0,00%
-0,03%
-6,66%
$ 2,94M
$ 231,77K
8
Gud Tech
Gud Tech
GUD
$ 5,949E-5
0,00%
+3,30%
0,00%
$ 49,38K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Zircuit คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Zircuit เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 8 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $13.78B
โทเค็น ระบบนิเวศ Zircuit ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Zircuit ที่ติดตามบน MEXC นั้น GUD แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 3.30% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Zircuit กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 8 ระบบนิเวศ Zircuit ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Zircuit ยอดนิยม รวมถึง LINK, USDE, SUSDE. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Zircuit คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Zircuit ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $13.78B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Zircuit นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง