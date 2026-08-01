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ราคาปัจจุบัน Alpha Bulgaria Warrants วันนี้ คือ 3,2 USD มูลค่าตลาด ALFW เท่ากับ 114 330 001 USD ติดตามการอัปเดตราคา ALFW เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Alpha Bulgaria Warrants วันนี้ คือ 3,2 USD มูลค่าตลาด ALFW เท่ากับ 114 330 001 USD ติดตามการอัปเดตราคา ALFW เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Alpha Bulgaria Warrants ราคา (ALFW)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ALFW เป็น USD

$3,2
$3,2$3,2
0,00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Alpha Bulgaria Warrants (ALFW) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:06:21 (UTC+8)

ราคา Alpha Bulgaria Warrants วันนี้

ราคาปัจจุบัน Alpha Bulgaria Warrants (ALFW) วันนี้ $ 3,2, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0,00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ALFW เป็น USD คือ $ 3,2 ต่อ ALFW.

Alpha Bulgaria Warrants มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 114 330 001 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 35,71M ALFW ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ALFW เทรดระหว่าง $ 3,2 (ต่ำ) กับ $ 3,2 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 3,2 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 3,2

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ALFW เคลื่อนไหว 0,00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ 0,00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 0,00.

Alpha Bulgaria Warrants (ALFW) ข้อมูลการตลาด

$ 114,33M
$ 114,33M$ 114,33M

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 114,33M
$ 114,33M$ 114,33M

35,71M
35,71M 35,71M

35 714 286,0
35 714 286,0 35 714 286,0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Alpha Bulgaria Warrants คือ $ 114,33M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 0,00 อุปทานหมุนเวียนของ ALFW คือ 35,71M โดยมีอุปทานรวมที่ 35714286.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 114,33M

ประวัติราคา Alpha Bulgaria Warrants USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 3,2
$ 3,2$ 3,2
ต่ำสุด 24h
$ 3,2
$ 3,2$ 3,2
สูงสุด 24h

$ 3,2
$ 3,2$ 3,2

$ 3,2
$ 3,2$ 3,2

$ 3,2
$ 3,2$ 3,2

$ 3,2
$ 3,2$ 3,2

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

ประวัติราคา Alpha Bulgaria Warrants (ALFW) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Alpha Bulgaria Warrants เป็น USD เท่ากับ $ 0,0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Alpha Bulgaria Warrants เป็น USD เท่ากับ $ 0,0000000000
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Alpha Bulgaria Warrants เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Alpha Bulgaria Warrants เป็น USD เท่ากับ $ -0,00124

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0,00,00%
30 วัน$ 0,00000000000,00%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ -0,00124-0,00%

การคาดการณ์ราคา Alpha Bulgaria Warrants

การคาดการณ์ราคา Alpha Bulgaria Warrants (ALFW) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ALFW ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0,00%
การคาดการณ์ราคา Alpha Bulgaria Warrants (ALFW) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Alpha Bulgaria Warrants อาจเติบโตได้ถึง 0,00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Alpha Bulgaria Warrants จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ALFW ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Alpha Bulgaria Warrants

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เกี่ยวกับ Alpha Bulgaria Warrants

ราคาปัจจุบันของ Alpha Bulgaria Warrants ที่ซื้อขายอยู่คือเท่าไร?

Alpha Bulgaria Warrants มีราคาอยู่ที่ ฿103.336074143488000 โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 0.0%

มีกิจกรรมการซื้อขายมากแค่ไหนในวันนี้?

มูลค่ารวมของการซื้อขายทั้งหมดบนกระดานแลกเปลี่ยนหลักอยู่ที่ ฿-- ซึ่งบ่งชี้ถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในตลาดและสภาพคล่องที่ต่อเนื่อง

ตลาด ALFW มีสภาพคล่องมากเพียงใด?

คะแนนสภาพคล่องที่ --/100 สะท้อนถึงความลึกของหนังสือคำสั่งซื้อ ประสิทธิภาพในการดำเนินการคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ และความแคบของสเปรดในคู่ซื้อขายหลัก

ช่วงการซื้อขายรายวันบ่งบอกอะไรบ้าง?

การเคลื่อนไหวของราคาระหว่าง ฿103.336074143488000 และ ฿103.336074143488000 เน้นถึงระดับความผันผวนในปัจจุบันและแรงฉุดภายในวัน

อันดับปัจจุบันของ Alpha Bulgaria Warrants ในตลาดคืออะไร?

ขณะนี้ Alpha Bulgaria Warrants อยู่ในอันดับที่ #235 โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿3692004206.30033036984000

อุปทานมีบทบาทอย่างไรต่อเสถียรภาพของราคา?

อุปทานโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 35714286.0 ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมของราคา โดยเฉพาะในช่วงที่มีความต้องการสูงหรือขาดแคลน

ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อโปรไฟล์สภาพคล่องของ Alpha Bulgaria Warrants?

สภาพคล่องขึ้นอยู่กับกิจกรรมของผู้ทำตลาด ความหลากหลายของคู่ซื้อขาย ความลึกของกระดานแลกเปลี่ยน และการมีส่วนร่วมของระบบนิเวศจากเครือข่าย --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Alpha Bulgaria Warrants

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:06:21 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Alpha Bulgaria Warrants (ALFW)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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