ราคาปัจจุบัน Tradable Singapore Fintech SSL วันนี้ คือ 1 USD ติดตามการอัปเดตราคา PC0000023 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา PC0000023 ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PC0000023

ข้อมูลราคา PC0000023

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ PC0000023

โทเคโนมิกส์ PC0000023

การคาดการณ์ราคา PC0000023

Tradable Singapore Fintech SSL ราคา (PC0000023)

ราคาปัจจุบัน 1 PC0000023 เป็น USD

$1
$1$1
0.00%1D
USD
Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:38:20 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
ต่ำสุด 24h
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
สูงสุด 24h

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

ราคาเรียลไทม์ Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) คือ $1 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดPC0000023 ระหว่างราคาต่ำสุด $ 1.0 และราคาสูงสุด $ 1.0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ PC0000023 คือ $ 1.0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 1.0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น PC0000023 มีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมา 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ 0.00% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) ข้อมูลการตลาด

$ 100.85M
$ 100.85M$ 100.85M

--
----

$ 100.85M
$ 100.85M$ 100.85M

100.85M
100.85M 100.85M

100,846,154.0
100,846,154.0 100,846,154.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Tradable Singapore Fintech SSL คือ $ 100.85M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ PC0000023 คือ 100.85M โดยมีอุปทานรวมที่ 100846154.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 100.85M

ประวัติราคา Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Tradable Singapore Fintech SSL เป็น USD เท่ากับ $ 0.0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tradable Singapore Fintech SSL เป็น USD เท่ากับ $ 0.0000000000
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tradable Singapore Fintech SSL เป็น USD เท่ากับ $ 0.0000000000
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tradable Singapore Fintech SSL เป็น USD เท่ากับ $ 0.0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0.00.00%
30 วัน$ 0.00000000000.00%
60 วัน$ 0.00000000000.00%
90 วัน$ 0.00.00%

อะไรคือ Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

This project, facilitated by Tradable.xyz on ZKsync Era, tokenizes singapore-based fintech senior delayed draw term loan. The notes are issued by Victory Park Capital Advisors under the "Singapore Fintech Senior Secured Loan " deal, giving on-chain exposure to the underlying cash flows. Tradable integrates traditional and decentralized finance, employing smart contracts for AML/KYC compliance to ensure regulatory standards. The platform enhances liquidity and investor access to the multi‑trillion‑dollar private credit market, streamlining asset management and due diligence via a user‑friendly interface. By leveraging ZKsync Era's scalable and secure infrastructure, the project connects existing financial systems to blockchain rails while preserving data privacy and reducing settlement costs.

Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Tradable Singapore Fintech SSL (USD)

Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Tradable Singapore Fintech SSL

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Tradable Singapore Fintech SSL ตอนนี้!

PC0000023 เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ PC0000023โทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

วันนี้ Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน PC0000023 เป็นUSD คือ 1.0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน PC0000023 เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ PC0000023 เป็น USD คือ $ 1.0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Tradable Singapore Fintech SSL คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ PC0000023 คือ $ 100.85M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ PC0000023 คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ PC0000023 คือ 100.85M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ PC0000023 คือเท่าใด?
PC0000023 ถึงราคา ATH ที่ 1.0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ PC0000023 คือเท่าไร?
PC0000023 ถึงราคา ATL ที่ 1.0 USD
ปริมาณการเทรดของ PC0000023 คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ PC0000023 คือ -- USD
ปีนี้ PC0000023 จะสูงขึ้นอีกไหม?
PC0000023 อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา PC0000023 เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:38:20 (UTC+8)

