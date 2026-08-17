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ราคาปัจจุบัน Strategy PP Variable xStock วันนี้ คือ 99.1 USD มูลค่าตลาด STRCX เท่ากับ 147,852,908 USD ติดตามการอัปเดตราคา STRCX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Strategy PP Variable xStock วันนี้ คือ 99.1 USD มูลค่าตลาด STRCX เท่ากับ 147,852,908 USD ติดตามการอัปเดตราคา STRCX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Strategy PP Variable xStock ราคา (STRCX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 STRCX เป็น USD

$99.17
$99.17$99.17
+0.03%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Strategy PP Variable xStock (STRCX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:41:47 (UTC+8)

ราคา Strategy PP Variable xStock วันนี้

ราคาปัจจุบัน Strategy PP Variable xStock (STRCX) วันนี้ $ 99.1, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.50% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน STRCX เป็น USD คือ $ 99.1 ต่อ STRCX.

Strategy PP Variable xStock มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 147,852,908 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.49M STRCX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา STRCX เทรดระหว่าง $ 95.08 (ต่ำ) กับ $ 99.06 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 139.97 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 73.0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น STRCX เคลื่อนไหว +4.08% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.76% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 34.83K.

Strategy PP Variable xStock (STRCX) ข้อมูลการตลาด

$ 147.85M
$ 147.85M$ 147.85M

$ 34.83K
$ 34.83K$ 34.83K

$ 274.61M
$ 274.61M$ 274.61M

1.49M
1.49M 1.49M

2,770,936.389770162
2,770,936.389770162 2,770,936.389770162

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Strategy PP Variable xStock คือ $ 147.85M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 34.83K อุปทานหมุนเวียนของ STRCX คือ 1.49M โดยมีอุปทานรวมที่ 2770936.389770162 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 274.61M

ประวัติราคา Strategy PP Variable xStock USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 95.08
$ 95.08$ 95.08
ต่ำสุด 24h
$ 99.06
$ 99.06$ 99.06
สูงสุด 24h

$ 95.08
$ 95.08$ 95.08

$ 99.06
$ 99.06$ 99.06

$ 139.97
$ 139.97$ 139.97

$ 73.0
$ 73.0$ 73.0

+4.08%

+3.50%

-2.76%

-2.76%

ประวัติราคา Strategy PP Variable xStock (STRCX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Strategy PP Variable xStock เป็น USD เท่ากับ $ +3.35
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Strategy PP Variable xStock เป็น USD เท่ากับ $ +8.7593598100
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Strategy PP Variable xStock เป็น USD เท่ากับ $ +5.3635694800
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Strategy PP Variable xStock เป็น USD เท่ากับ $ -0.0070134200448

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +3.35+3.50%
30 วัน$ +8.7593598100+8.84%
60 วัน$ +5.3635694800+5.41%
90 วัน$ -0.0070134200448-0.00%

การคาดการณ์ราคา Strategy PP Variable xStock

การคาดการณ์ราคา Strategy PP Variable xStock (STRCX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ STRCX ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Strategy PP Variable xStock (STRCX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Strategy PP Variable xStock อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Strategy PP Variable xStock จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา STRCX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Strategy PP Variable xStock

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Strategy PP Variable xStock (STRCX) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemReal World Assets (RWA)Solana Ecosystem

เกี่ยวกับ Strategy PP Variable xStock

ราคาปัจจุบันของ Strategy PP Variable xStock คือเท่าไร?

Strategy PP Variable xStock (STRCX) ซื้อขายอยู่ที่ ฿3200.509436688804000 โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ 3.49% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลสดนี้รวบรวมราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก เพื่อให้นักเทรดได้รับการประเมินมูลค่าตลาดที่แม่นยำในทุกขณะ

Strategy PP Variable xStock มีบทบาทอย่างไรในระบบนิเวศของตน?

ในฐานะสินทรัพย์หลักในเครือข่าย -- และเป็นส่วนหนึ่งของภาค Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem STRCX มักใช้ขับเคลื่อนฟังก์ชันสำคัญ เช่น การชำระเงิน, การเดิมพัน, การลงคะแนนเสียงเพื่อการกำกับดูแล และแรงจูงใจด้านสภาพคล่อง การออกแบบของมันสามารถส่งผลต่อการทำงานของแอปพลิเคชันหรือสัญญาอัจฉริยะต่างๆ ในระบบนิเวศได้

วันนี้ STRCX ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา STRCX มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องที่ดีขึ้น และการดำเนินการที่ราบรื่นสำหรับทั้งนักลงทุนรายเล็กและรายใหญ่

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ Strategy PP Variable xStock มีเท่าไร?

วันนี้มีโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 1491895.395973774 ซึ่งกำหนดจำนวนที่สามารถเข้าถึงได้ในการซื้อขาย จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนช่วยให้นักลงทุนประเมินความขาดแคลน แนวโน้มเงินเฟ้อ และการกระจายโทเค็นในระยะยาวได้

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับของ STRCX คือเท่าไร?

ปัจจุบัน Strategy PP Variable xStock ครองอันดับตลาดที่ #199 ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿4775021466.15420345552000 ทำให้ติดอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในภาคส่วนของตน และช่วยให้นักลงทุนวัดขนาดสัมพัทธ์ของมันได้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Strategy PP Variable xStock มีผลงานเป็นอย่างไร?

ราคาของมันแสดงการเคลื่อนไหวที่ 3.49% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวในระยะสั้นอาจได้รับอิทธิพลจากความเชื่อมั่นในการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงสภาพคล่อง หรือพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย --

Strategy PP Variable xStock เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันในหมวดเดียวกันอย่างไร?

ในกลุ่ม Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem STRCX แสดงกิจกรรมที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากระดับการซื้อขายที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องสูง และการใช้งานจริงที่ดำเนินอยู่ในระบบนิเวศของมัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Strategy PP Variable xStock

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:41:47 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Strategy PP Variable xStock (STRCX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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