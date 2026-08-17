Tradable LatAm Residential SSTL ราคา (PC0000089)
ราคาปัจจุบัน Tradable LatAm Residential SSTL (PC0000089) วันนี้ $ 1.0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน PC0000089 เป็น USD คือ $ 1.0 ต่อ PC0000089.
Tradable LatAm Residential SSTL มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 37,000,012 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 37.00M PC0000089 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา PC0000089 เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.0
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น PC0000089 เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ 0.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 0.00.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Tradable LatAm Residential SSTL คือ $ 37.00M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 0.00 อุปทานหมุนเวียนของ PC0000089 คือ 37.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 37000012.390813 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 37.00M
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ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Tradable LatAm Residential SSTL เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tradable LatAm Residential SSTL เป็น USD เท่ากับ $ 0.0000000000
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tradable LatAm Residential SSTL เป็น USD เท่ากับ $ 0.0000000000
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tradable LatAm Residential SSTL เป็น USD เท่ากับ --
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|เปลี่ยน (USD)
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ในปี 2040 ราคาของ Tradable LatAm Residential SSTL อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาปัจจุบันของ Tradable LatAm Residential SSTL คือเท่าไร?
Tradable LatAm Residential SSTL (PC0000089) ซื้อขายอยู่ที่ ฿32.296726073220000 โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลสดนี้รวบรวมราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก เพื่อให้นักเทรดได้รับการประเมินมูลค่าตลาดที่แม่นยำในทุกขณะ
Tradable LatAm Residential SSTL มีบทบาทอย่างไรในระบบนิเวศของตน?
ในฐานะสินทรัพย์หลักในเครือข่าย -- และเป็นส่วนหนึ่งของภาค Tokenized Assets,ZkSync Ecosystem,Real World Assets (RWA),Tradable Ecosystem PC0000089 มักใช้ขับเคลื่อนฟังก์ชันสำคัญ เช่น การชำระเงิน, การเดิมพัน, การลงคะแนนเสียงเพื่อการกำกับดูแล และแรงจูงใจด้านสภาพคล่อง การออกแบบของมันสามารถส่งผลต่อการทำงานของแอปพลิเคชันหรือสัญญาอัจฉริยะต่างๆ ในระบบนิเวศได้
วันนี้ PC0000089 ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา PC0000089 มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องที่ดีขึ้น และการดำเนินการที่ราบรื่นสำหรับทั้งนักลงทุนรายเล็กและรายใหญ่
จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ Tradable LatAm Residential SSTL มีเท่าไร?
วันนี้มีโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 37000012.390813 ซึ่งกำหนดจำนวนที่สามารถเข้าถึงได้ในการซื้อขาย จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนช่วยให้นักลงทุนประเมินความขาดแคลน แนวโน้มเงินเฟ้อ และการกระจายโทเค็นในระยะยาวได้
มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับของ PC0000089 คือเท่าไร?
ปัจจุบัน Tradable LatAm Residential SSTL ครองอันดับตลาดที่ #530 ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿1194979252.26985287864000 ทำให้ติดอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในภาคส่วนของตน และช่วยให้นักลงทุนวัดขนาดสัมพัทธ์ของมันได้
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Tradable LatAm Residential SSTL มีผลงานเป็นอย่างไร?
ราคาของมันแสดงการเคลื่อนไหวที่ --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวในระยะสั้นอาจได้รับอิทธิพลจากความเชื่อมั่นในการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงสภาพคล่อง หรือพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย --
Tradable LatAm Residential SSTL เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันในหมวดเดียวกันอย่างไร?
ในกลุ่ม Tokenized Assets,ZkSync Ecosystem,Real World Assets (RWA),Tradable Ecosystem PC0000089 แสดงกิจกรรมที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากระดับการซื้อขายที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องสูง และการใช้งานจริงที่ดำเนินอยู่ในระบบนิเวศของมัน
|เวลา (UTC+8)
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