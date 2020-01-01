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โทเค็น ส่วนต่างมูลค่าการออกเงิน ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ส่วนต่างมูลค่าการออกเงิน เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.004887
-0.22%
-1.61%
-2.39%
$ 27.30M
$ 12.08M
2
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2862
-0.21%
-1.34%
-7.58%
$ 25.30M
$ 218.48K
3
Basis Cash
Basis Cash
BAC
$ 0.00176791
-0.05%
-0.02%
-14.47%
$ 96.48K
$ 1.04K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ส่วนต่างมูลค่าการออกเงิน คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ส่วนต่างมูลค่าการออกเงิน เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 3 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $52.69M
โทเค็น ส่วนต่างมูลค่าการออกเงิน ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ส่วนต่างมูลค่าการออกเงิน ที่ติดตามบน MEXC นั้น BAC แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา -0.02% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ส่วนต่างมูลค่าการออกเงิน กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 3 ส่วนต่างมูลค่าการออกเงิน ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ส่วนต่างมูลค่าการออกเงิน ยอดนิยม รวมถึง USTC, FRAX, BAC. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ส่วนต่างมูลค่าการออกเงิน คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ส่วนต่างมูลค่าการออกเงิน ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $52.69M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ส่วนต่างมูลค่าการออกเงิน นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง