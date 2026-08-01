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ราคาปัจจุบัน Basis Cash วันนี้ คือ 0.00177104 USD มูลค่าตลาด BAC เท่ากับ 96,655 USD ติดตามการอัปเดตราคา BAC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Basis Cash วันนี้ คือ 0.00177104 USD มูลค่าตลาด BAC เท่ากับ 96,655 USD ติดตามการอัปเดตราคา BAC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Basis Cash ราคา (BAC)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BAC เป็น USD

$0.00176932
$0.00176932$0.00176932
-0.05%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Basis Cash (BAC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:49:17 (UTC+8)

ราคา Basis Cash วันนี้

ราคาปัจจุบัน Basis Cash (BAC) วันนี้ $ 0.00177104, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 5.38% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BAC เป็น USD คือ $ 0.00177104 ต่อ BAC.

Basis Cash มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 96,655 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 54.58M BAC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BAC เทรดระหว่าง $ 0.00170495 (ต่ำ) กับ $ 0.00187166 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1,010.99 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00130316

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BAC เคลื่อนไหว +0.01% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -16.94% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 888.28.

Basis Cash (BAC) ข้อมูลการตลาด

$ 96.66K
$ 96.66K$ 96.66K

$ 888.28
$ 888.28$ 888.28

$ 96.66K
$ 96.66K$ 96.66K

54.58M
54.58M 54.58M

54,575,249.82699095
54,575,249.82699095 54,575,249.82699095

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Basis Cash คือ $ 96.66K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 888.28 อุปทานหมุนเวียนของ BAC คือ 54.58M โดยมีอุปทานรวมที่ 54575249.82699095 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 96.66K

ประวัติราคา Basis Cash USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00170495
$ 0.00170495$ 0.00170495
ต่ำสุด 24h
$ 0.00187166
$ 0.00187166$ 0.00187166
สูงสุด 24h

$ 0.00170495
$ 0.00170495$ 0.00170495

$ 0.00187166
$ 0.00187166$ 0.00187166

$ 1,010.99
$ 1,010.99$ 1,010.99

$ 0.00130316
$ 0.00130316$ 0.00130316

+0.01%

-5.38%

-16.94%

-16.94%

ประวัติราคา Basis Cash (BAC) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Basis Cash เป็น USD เท่ากับ $ -0.000100768497953882
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Basis Cash เป็น USD เท่ากับ $ -0.0005734804
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Basis Cash เป็น USD เท่ากับ $ -0.0006308761
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Basis Cash เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000000531803946873

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000100768497953882-5.38%
30 วัน$ -0.0005734804-32.38%
60 วัน$ -0.0006308761-35.62%
90 วัน$ -0.0000000531803946873-0.00%

การคาดการณ์ราคา Basis Cash

การคาดการณ์ราคา Basis Cash (BAC) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BAC ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Basis Cash (BAC) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Basis Cash อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Basis Cash จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BAC ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Basis Cash

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Basis Cash (BAC) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Decentralized Finance (DeFi)Ethereum EcosystemSeigniorage

เกี่ยวกับ Basis Cash

ราคาปัจจุบันของ Basis Cash คือเท่าไร?

Basis Cash เทรดอยู่ที่ ฿0.0571913502347134336000 ซึ่งสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ -5.38% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

มาร์เก็ตแคปและอันดับของ BAC คือเท่าไร?

ด้วยมาร์เก็ตแคปที่ ฿3121233.82698088520000 BAC อยู่ในอันดับ #5841 ของโลก แสดงให้เห็นถึงบทบาทของมันในแวดวงคริปโตเคอร์เรนซี

ปริมาณการเทรดรายวันของ Basis Cash มีมากเพียงใด?

มันมีปริมาณการเทรดใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงความสนใจอย่างแข็งขันจากนักเทรดและสภาพสภาพคล่องที่ลึกซึ้ง

จำนวนโทเคนที่หมุนเวียนของ BAC มีเท่าไร?

มีโทเคน 54575249.82699095 ที่หมุนเวียนในตลาดเปิด

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงคืออะไร?

Basis Cash เคลื่อนไหวระหว่าง ฿0.0550571373784187080000 และ ฿0.0604406239160627344000 ซึ่งสะท้อนถึงความผันผวนรายวัน

Basis Cash เทียบกับระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) อย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาลของมันคือ ฿32647.4179994765416000 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับศักยภาพในระยะยาว

พื้นฐานในระยะยาวที่ส่งผลต่อ BAC คืออะไร?

พื้นฐานประกอบด้วยกลไกของอุปทาน แนวโน้มการนำไปใช้ในหมวดหมู่ Stablecoins,Decentralized Finance (DeFi),Yield Farming,Seigniorage,Ethereum Ecosystem,Andreessen Horowitz (a16z) Portfolio และโมเมนตัมการพัฒนาบนเครือข่าย --

BAC มีพฤติกรรมอย่างไรภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน?

ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดสูง สภาพคล่องจะดีขึ้นและสเปรดจะแคบลง ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดต่ำ การเคลื่อนไหวของราคาอาจผันผวนมากขึ้นเนื่องจากสภาพคล่องที่ลดลง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Basis Cash

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:49:17 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Basis Cash (BAC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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