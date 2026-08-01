Basis Cash ราคา (BAC)
ราคาปัจจุบัน Basis Cash (BAC) วันนี้ $ 0.00177104, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 5.38% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BAC เป็น USD คือ $ 0.00177104 ต่อ BAC.
Basis Cash มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 96,655 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 54.58M BAC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BAC เทรดระหว่าง $ 0.00170495 (ต่ำ) กับ $ 0.00187166 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1,010.99 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00130316
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BAC เคลื่อนไหว +0.01% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -16.94% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 888.28.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Basis Cash คือ $ 96.66K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 888.28 อุปทานหมุนเวียนของ BAC คือ 54.58M โดยมีอุปทานรวมที่ 54575249.82699095 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 96.66K
+0.01%
-5.38%
-16.94%
-16.94%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Basis Cash เป็น USD เท่ากับ $ -0.000100768497953882
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Basis Cash เป็น USD เท่ากับ $ -0.0005734804
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Basis Cash เป็น USD เท่ากับ $ -0.0006308761
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Basis Cash เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000000531803946873
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.000100768497953882
|-5.38%
|30 วัน
|$ -0.0005734804
|-32.38%
|60 วัน
|$ -0.0006308761
|-35.62%
|90 วัน
|$ -0.0000000531803946873
|-0.00%
ในปี 2040 ราคาของ Basis Cash อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาปัจจุบันของ Basis Cash คือเท่าไร?
Basis Cash เทรดอยู่ที่ ฿0.0571913502347134336000 ซึ่งสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ -5.38% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
มาร์เก็ตแคปและอันดับของ BAC คือเท่าไร?
ด้วยมาร์เก็ตแคปที่ ฿3121233.82698088520000 BAC อยู่ในอันดับ #5841 ของโลก แสดงให้เห็นถึงบทบาทของมันในแวดวงคริปโตเคอร์เรนซี
ปริมาณการเทรดรายวันของ Basis Cash มีมากเพียงใด?
มันมีปริมาณการเทรดใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงความสนใจอย่างแข็งขันจากนักเทรดและสภาพสภาพคล่องที่ลึกซึ้ง
จำนวนโทเคนที่หมุนเวียนของ BAC มีเท่าไร?
มีโทเคน 54575249.82699095 ที่หมุนเวียนในตลาดเปิด
ช่วงราคา 24 ชั่วโมงคืออะไร?
Basis Cash เคลื่อนไหวระหว่าง ฿0.0550571373784187080000 และ ฿0.0604406239160627344000 ซึ่งสะท้อนถึงความผันผวนรายวัน
Basis Cash เทียบกับระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) อย่างไร?
ระดับสูงสุดตลอดกาลของมันคือ ฿32647.4179994765416000 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับศักยภาพในระยะยาว
พื้นฐานในระยะยาวที่ส่งผลต่อ BAC คืออะไร?
พื้นฐานประกอบด้วยกลไกของอุปทาน แนวโน้มการนำไปใช้ในหมวดหมู่ Stablecoins,Decentralized Finance (DeFi),Yield Farming,Seigniorage,Ethereum Ecosystem,Andreessen Horowitz (a16z) Portfolio และโมเมนตัมการพัฒนาบนเครือข่าย --
BAC มีพฤติกรรมอย่างไรภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน?
ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดสูง สภาพคล่องจะดีขึ้นและสเปรดจะแคบลง ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดต่ำ การเคลื่อนไหวของราคาอาจผันผวนมากขึ้นเนื่องจากสภาพคล่องที่ลดลง
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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