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โทเค็น ระบบนิเวศ Nibiru ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Nibiru เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0,999624
%0,00
%0,00
+%0,23
$ 33,75M
$ 3,72M
2
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1.885,2
+%0,08
+%0,00
+%0,66
$ 13,84M
$ 124,38K
3
Liquid Staked NIBI
Liquid Staked NIBI
STNIBI
$ 0,00080363
%0,00
--
-%4,83
$ 41,42K
$ 1,09

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Nibiru คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Nibiru เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 3 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $47.63M
โทเค็น ระบบนิเวศ Nibiru ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Nibiru ที่ติดตามบน MEXC นั้น WETH แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Nibiru กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 3 ระบบนิเวศ Nibiru ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Nibiru ยอดนิยม รวมถึง USDC.E, WETH, STNIBI. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Nibiru คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Nibiru ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $47.63M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Nibiru นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง