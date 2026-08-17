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ราคาปัจจุบัน Liquid Staked NIBI วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด STNIBI เท่ากับ 41,424 USD ติดตามการอัปเดตราคา STNIBI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Liquid Staked NIBI วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด STNIBI เท่ากับ 41,424 USD ติดตามการอัปเดตราคา STNIBI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Liquid Staked NIBI ราคา (STNIBI)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 STNIBI เป็น USD

$0.00080363
$0.00080363$0.00080363
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Liquid Staked NIBI (STNIBI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:53:03 (UTC+8)

ราคา Liquid Staked NIBI วันนี้

ราคาปัจจุบัน Liquid Staked NIBI (STNIBI) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน STNIBI เป็น USD คือ $ 0 ต่อ STNIBI.

Liquid Staked NIBI มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 41,424 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 51.55M STNIBI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา STNIBI เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.01637183 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น STNIBI เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.02% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 1.09.

Liquid Staked NIBI (STNIBI) ข้อมูลการตลาด

$ 41.42K
$ 41.42K$ 41.42K

$ 1.09
$ 1.09$ 1.09

$ 41.42K
$ 41.42K$ 41.42K

51.55M
51.55M 51.55M

51,546,098.396517
51,546,098.396517 51,546,098.396517

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Liquid Staked NIBI คือ $ 41.42K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 1.09 อุปทานหมุนเวียนของ STNIBI คือ 51.55M โดยมีอุปทานรวมที่ 51546098.396517 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 41.42K

ประวัติราคา Liquid Staked NIBI USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.01637183
$ 0.01637183$ 0.01637183

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-3.02%

-3.02%

ประวัติราคา Liquid Staked NIBI (STNIBI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Liquid Staked NIBI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Liquid Staked NIBI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Liquid Staked NIBI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Liquid Staked NIBI เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0-49.17%
60 วัน$ 0-64.84%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Liquid Staked NIBI

การคาดการณ์ราคา Liquid Staked NIBI (STNIBI) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ STNIBI ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Liquid Staked NIBI (STNIBI) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Liquid Staked NIBI อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Liquid Staked NIBI จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา STNIBI ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Liquid Staked NIBI

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Liquid Staked NIBI (STNIBI) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Liquid Staking TokensNibiru Ecosystem

เกี่ยวกับ Liquid Staked NIBI

ราคาปัจจุบันของ Liquid Staked NIBI คือเท่าไร?

ราคาสดของ Liquid Staked NIBI (STNIBI) คือ ฿ THB โดยการประเมินราคาแบบเรียลไทม์นี้จะอัปเดตอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมข้อมูลราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนหลักทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เห็นอัตราตลาดที่แม่นยำ

Liquid Staked NIBI ถูกจัดอยู่ในตำแหน่งใดในตลาด?

ปัจจุบัน Liquid Staked NIBI อยู่ในอันดับที่ #-- ของตลาด โดยมีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿1337765.83412727360000 การจัดอันดับนี้ได้รับอิทธิพลจากความลึกของสภาพคล่อง ความต้องการโดยรวมของนักลงทุน และจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนในตลาด

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ STNIBI มีเท่าไร?

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ STNIBI คือ 51546098.396517 โทเค็น ซึ่งแสดงถึงปริมาณที่มีอยู่ในตลาดเปิด ตัวเลขนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมูลค่าทางตลาด ความหายาก และพลวัตของภาวะเงินเฟ้อในระยะยาว

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงของ Liquid Staked NIBI เป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Liquid Staked NIBI เทรดน์อยู่ในช่วงราคาตั้งแต่ ฿0E-15 (ราคาต่ำสุด 24 ชั่วโมง) ไปจนถึง ฿0E-15 (ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง) ช่วงความผันผวนนี้ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจแรงฉุดกระชากในระยะสั้นและความไม่แน่นอนของตลาด

Liquid Staked NIBI ห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลและจุดต่ำสุดตลอดกาลมากแค่ไหน?

Liquid Staked NIBI เคยทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ ฿0.5287194577090556620000 ในขณะที่ราคาต่ำสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATL) คือ ฿ จุดอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินศักยภาพราคาในระยะยาวและวัฏจักรของราคาได้

การซื้อขายของ STNIBI ในวันนี้คึกคักแค่ไหน?

ปริมาณการซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในตลาดปัจจุบัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่งขึ้นและสภาพคล่องของตลาดที่ลึกขึ้น

อะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มล่าสุดของ Liquid Staked NIBI?

การเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากทั้งความรู้สึกของตลาด ความเคลื่อนไหวในการซื้อขาย ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค และการอัปเดตเฉพาะระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับ Liquid Staking Tokens,Nibiru Ecosystem การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของปริมาณการซื้อขายยังสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Liquid Staked NIBI

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:53:03 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Liquid Staked NIBI (STNIBI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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