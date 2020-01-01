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โทเค็น ระบบนิเวศ Nest ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Nest เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault
NOPAL
$ 1.087
0.00%
0.00%
+0.18%
$ 68.14M
--
2
Nest Alpha Vault
Nest Alpha Vault
NALPHA
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 13.32M
--
3
Nest WisdomTree Vault
Nest WisdomTree Vault
NWISDOM
$ 0.987864
+0.05%
+0.00%
+1.86%
$ 2.92M
--
4
Nest Treasury Vault
Nest Treasury Vault
NTBILL
$ 1.054
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 2.44M
--
5
Nest Basis Vault
Nest Basis Vault
NBASIS
$ 1.068
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 184.94K
--
6
Nest Apollo ACRDX Vault
Nest Apollo ACRDX Vault
NACRDX
$ 1.001
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 100.22K
--
7
Nest Credit Vault
Nest Credit Vault
NCREDIT
$ 1.051
+0.10%
+0.00%
+0.77%
$ 41.16K
--
8
Nest Elixir Vault
Nest Elixir Vault
NELIXIR
$ 1.047
0.00%
0.00%
0.00%
$ 33.92K
--
9
Nest Institutional Vault
Nest Institutional Vault
NINSTO
$ 1.019
0.00%
0.00%
0.00%
$ 12.10K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Nest คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Nest เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 9 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $87.19M
โทเค็น ระบบนิเวศ Nest ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Nest ที่ติดตามบน MEXC นั้น NWISDOM แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Nest กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 9 ระบบนิเวศ Nest ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Nest ยอดนิยม รวมถึง NOPAL, NALPHA, NWISDOM. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Nest คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Nest ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $87.19M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Nest นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง