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โทเค็น ระบบนิเวศ Neon ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Neon เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00094
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 74.87B
$ 20.73M
2
Solana
Solana
SOL
$ 75.27
-0.09%
-0.54%
-1.53%
$ 43.65B
$ 192.13K
3
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,135.48
-0.14%
-0.04%
-1.49%
$ 7.36B
$ 0.94
4
Jito Staked SOL
Jito Staked SOL
JITOSOL
$ 97.34
0.00%
-0.00%
-1.34%
$ 751.37M
$ 6.24M
5
Pyth Network
Pyth Network
PYTH
$ 0.03907
-0.66%
-1.21%
-8.41%
$ 307.91M
$ 3.31M
6
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002346
-0.09%
-0.51%
-3.26%
$ 206.35M
$ 79.91B
7
Neon EVM
Neon EVM
NEON
$ 0.01337
-0.15%
-2.33%
-7.00%
$ 3.21M
$ 4.17M
8
Wrapped Neon
Wrapped Neon
WNEON
$ 0.01563166
0.00%
--
0.00%
$ 21.05K
$ 3.41

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Neon คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Neon เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 8 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $127.15B
โทเค็น ระบบนิเวศ Neon ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Neon ที่ติดตามบน MEXC นั้น USDC แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Neon กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 8 ระบบนิเวศ Neon ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Neon ยอดนิยม รวมถึง USDC, SOL, WBTC. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Neon คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Neon ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $127.15B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Neon นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง