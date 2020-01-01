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โทเค็น ลอนช์แพด MetaDAO ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ลอนช์แพด MetaDAO เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Solomon
Solomon
SOLO
$ 0.57293
0.00%
-0.01%
-8.71%
$ 6.55M
$ 11.96K
2
Umbra
Umbra
UMBRA
$ 0.200866
0.00%
-0.06%
-18.73%
$ 2.78M
$ 21.97K
3
Omnipair
Omnipair
OMFG
$ 0.164038
0.00%
-0.01%
-1.26%
$ 2.26M
$ 3.66K
4
Loyal
Loyal
LOYAL
$ 0.14425
0.00%
-0.00%
-2.44%
$ 1.80M
$ 13.06
5
Laso Finance
Laso Finance
LASO
$ 0.127879
0.00%
-0.03%
-0.04%
$ 1.65M
$ 3.68K
6
Rip Cars
Rip Cars
CARS
$ 0.051224
+0.05%
+0.02%
+2.96%
$ 660.77K
$ 4.43K
7
Paystream
Paystream
PAYS
$ 0.03031693
0.00%
--
-0.13%
$ 97.12K
$ 14.99
8
P2P
P2P
P2P
$ 0.000032
0.00%
+1.91%
-2.14%
--
$ 673.44M
9
Avici
Avici
AVICI
$ 0.4415
0.00%
-1.85%
-5.06%
--
$ 119.83K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ลอนช์แพด MetaDAO คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ลอนช์แพด MetaDAO เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 9 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $15.80M
โทเค็น ลอนช์แพด MetaDAO ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ลอนช์แพด MetaDAO ที่ติดตามบน MEXC นั้น P2P แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 1.91% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ลอนช์แพด MetaDAO กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 9 ลอนช์แพด MetaDAO ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ลอนช์แพด MetaDAO ยอดนิยม รวมถึง SOLO, UMBRA, OMFG. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ลอนช์แพด MetaDAO คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ลอนช์แพด MetaDAO ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $15.80M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ลอนช์แพด MetaDAO นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง