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ราคาปัจจุบัน Rip Cars วันนี้ คือ 0.051691 USD มูลค่าตลาด CARS เท่ากับ 666,798 USD ติดตามการอัปเดตราคา CARS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Rip Cars วันนี้ คือ 0.051691 USD มูลค่าตลาด CARS เท่ากับ 666,798 USD ติดตามการอัปเดตราคา CARS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Rip Cars ราคา (CARS)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 CARS เป็น USD

$0.05182
$0.05182$0.05182
+0.02%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Rip Cars (CARS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:30:47 (UTC+8)

ราคา Rip Cars วันนี้

ราคาปัจจุบัน Rip Cars (CARS) วันนี้ $ 0.051691, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.97% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CARS เป็น USD คือ $ 0.051691 ต่อ CARS.

Rip Cars มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 666,798 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 12.90M CARS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CARS เทรดระหว่าง $ 0.04916191 (ต่ำ) กับ $ 0.052611 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.064229 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.0394793

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CARS เคลื่อนไหว +0.01% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.23% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 6.05K.

Rip Cars (CARS) ข้อมูลการตลาด

$ 666.80K
$ 666.80K$ 666.80K

$ 6.05K
$ 6.05K$ 6.05K

$ 1.33M
$ 1.33M$ 1.33M

12.90M
12.90M 12.90M

25,799,786.525574
25,799,786.525574 25,799,786.525574

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Rip Cars คือ $ 666.80K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 6.05K อุปทานหมุนเวียนของ CARS คือ 12.90M โดยมีอุปทานรวมที่ 25799786.525574 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.33M

ประวัติราคา Rip Cars USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.04916191
$ 0.04916191$ 0.04916191
ต่ำสุด 24h
$ 0.052611
$ 0.052611$ 0.052611
สูงสุด 24h

$ 0.04916191
$ 0.04916191$ 0.04916191

$ 0.052611
$ 0.052611$ 0.052611

$ 0.064229
$ 0.064229$ 0.064229

$ 0.0394793
$ 0.0394793$ 0.0394793

+0.01%

+1.97%

-1.23%

-1.23%

ประวัติราคา Rip Cars (CARS) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Rip Cars เป็น USD เท่ากับ $ +0.00100035
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Rip Cars เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Rip Cars เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Rip Cars เป็น USD เท่ากับ $ +0.00000009870479639

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00100035+1.97%
30 วัน$ 0--
60 วัน$ 0--
90 วัน$ +0.00000009870479639+0.00%

การคาดการณ์ราคา Rip Cars

การคาดการณ์ราคา Rip Cars (CARS) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CARS ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Rip Cars (CARS) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Rip Cars อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Rip Cars จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CARS ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Rip Cars

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เกี่ยวกับ Rip Cars

ราคาตลาดปัจจุบันของ Rip Cars คือเท่าไร?

Rip Cars มีมูลค่าอยู่ที่ ฿1.66933308545463740000 โดยเพิ่มขึ้นหรือลดลง 1.97% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนสถานการณ์ล่าสุดของอุปสงค์และอุปทานในตลาดคริปโตทั่วโลก

CARS มีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันจำนวนเท่าไร?

มีผู้ถือครองบนเครือข่าย -- คน ซึ่งแสดงถึงการกระจายตัวและการยอมรับจากชุมชนของ CARS การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองมักถือเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งขึ้นในเครือข่าย หรือความสนใจระยะยาวที่เพิ่มขึ้น

Rip Cars มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหนบนบล็อกเชนของตัวเอง?

ในฐานะโทเค็นบน -- ความเคลื่อนไหวจะได้รับอิทธิพลจากปฏิสัมพันธ์ของกระเป๋าเงิน ค่าธรรมเนียมเครือข่าย พฤติกรรมการ staking และการใช้งานสัญญาอัจฉริยะ หากความเคลื่อนไหวเพิ่มสูงขึ้น อาจสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น หรือการพัฒนาของระบบนิเวศใหม่ๆ

ปริมาณการหมุนเวียนรวมของ CARS คือเท่าไร?

ปริมาณการหมุนเวียนอยู่ที่ 12899786.525574 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความหายากและการประเมินมูลค่าของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงปริมาณการหมุนเวียนอาจเกิดจากการปล่อยเหรียญ การเผาเหรียญ หรือตารางการปลดล็อก

ปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาของ Rip Cars คือเท่าไร?

Rip Cars มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในการซื้อขายและความลึกของสภาพคล่องของสินทรัพย์นี้

CARS มีผลงานเปรียบเทียบกับคู่แข่งในหมวดหมู่ Solana Ecosystem,MetaDAO Launchpad อย่างไร?

เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ ในกลุ่ม Solana Ecosystem,MetaDAO Launchpad โมเมนตัมของ CARS จะได้รับอิทธิพลจากทั้งความรู้สึกของตลาด การยอมรับจากนักลงทุน และตัวชี้วัดบนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Rip Cars

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:30:47 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Rip Cars (CARS)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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