ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ OMFG

ข้อมูลราคา OMFG

เอกสารไวท์เปเปอร์ OMFG

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ OMFG

โทเคโนมิกส์ OMFG

การคาดการณ์ราคา OMFG

ข้อมูลราคา Omnipair (OMFG) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.612847
$ 0.612847$ 0.612847
ต่ำสุด 24h
$ 0.78823
$ 0.78823$ 0.78823
สูงสุด 24h

$ 0.612847
$ 0.612847$ 0.612847

$ 0.78823
$ 0.78823$ 0.78823

$ 1.86
$ 1.86$ 1.86

$ 0.335642
$ 0.335642$ 0.335642

+1.36%

+3.80%

+2.51%

+2.51%

ราคาเรียลไทม์ Omnipair (OMFG) คือ $0.764189 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดOMFG ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.612847 และราคาสูงสุด $ 0.78823 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ OMFG คือ $ 1.86 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.335642

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น OMFG มีการเปลี่ยนแปลง +1.36% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +3.80% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +2.51% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Omnipair (OMFG) ข้อมูลการตลาด

$ 9.17M
$ 9.17M$ 9.17M

--
----

$ 9.17M
$ 9.17M$ 9.17M

12.00M
12.00M 12.00M

11,999,979.300143
11,999,979.300143 11,999,979.300143

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Omnipair คือ $ 9.17M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ OMFG คือ 12.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 11999979.300143 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 9.17M

ประวัติราคา Omnipair (OMFG) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Omnipair เป็น USD เท่ากับ $ +0.02800906
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Omnipair เป็น USD เท่ากับ $ -0.0281895566
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Omnipair เป็น USD เท่ากับ $ +0.5237265381
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Omnipair เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลา เปลี่ยน (USD) เปลี่ยน (%)
วันนี้ $ +0.02800906 +3.80%
30 วัน $ -0.0281895566 -3.68%
60 วัน $ +0.5237265381 +68.53%
90 วัน $ 0 --

อะไรคือ Omnipair (OMFG)

Omnipair is an immutable decentralized protocol that enables permissionless lending and margin trading on Solana without relying on external price oracles, governance votes, or asset whitelists. It introduces a Generalized Automated Market Maker (GAMM) model that unifies liquidity for both token swaps and lending within a single pool. This unified design maximizes capital efficiency and is purpose-built to support underserved long-tail assets that traditional platforms might overlook. In essence, Omnipair allows anyone to create a market for any SPL token pair, fulfilling the project’s vision that every asset can find a market.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Omnipair (USD)

Omnipair (OMFG) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Omnipair (OMFG) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Omnipair

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Omnipair ตอนนี้!

OMFG เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Omnipair (OMFG)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Omnipair (OMFG) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ OMFGโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Omnipair (OMFG)

วันนี้ Omnipair (OMFG) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน OMFG เป็นUSD คือ 0.764189 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน OMFG เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ OMFG เป็น USD คือ $ 0.764189 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Omnipair คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ OMFG คือ $ 9.17M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ OMFG คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ OMFG คือ 12.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ OMFG คือเท่าใด?
OMFG ถึงราคา ATH ที่ 1.86 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ OMFG คือเท่าไร?
OMFG ถึงราคา ATL ที่ 0.335642 USD
ปริมาณการเทรดของ OMFG คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ OMFG คือ -- USD
ปีนี้ OMFG จะสูงขึ้นอีกไหม?
OMFG อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา OMFG เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Omnipair (OMFG)

เวลา (UTC+8) ประเภท ข้อมูล
10-27 16:29:31 อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37 อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22 อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08 อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16 อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28 อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

