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ราคาปัจจุบัน Laso Finance วันนี้ คือ 0.127681 USD มูลค่าตลาด LASO เท่ากับ 1,647,064 USD ติดตามการอัปเดตราคา LASO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Laso Finance วันนี้ คือ 0.127681 USD มูลค่าตลาด LASO เท่ากับ 1,647,064 USD ติดตามการอัปเดตราคา LASO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Laso Finance ราคา (LASO)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 LASO เป็น USD

$0.127665
$0.127665$0.127665
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Laso Finance (LASO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:41:03 (UTC+8)

ราคา Laso Finance วันนี้

ราคาปัจจุบัน Laso Finance (LASO) วันนี้ $ 0.127681, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.24% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน LASO เป็น USD คือ $ 0.127681 ต่อ LASO.

Laso Finance มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,647,064 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 12.90M LASO ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา LASO เทรดระหว่าง $ 0.127601 (ต่ำ) กับ $ 0.128027 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.166147 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.119101

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น LASO เคลื่อนไหว +0.02% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -5.20% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 213.57.

Laso Finance (LASO) ข้อมูลการตลาด

$ 1.65M
$ 1.65M$ 1.65M

$ 213.57
$ 213.57$ 213.57

$ 3.83M
$ 3.83M$ 3.83M

12.90M
12.90M 12.90M

29,999,941.575688
29,999,941.575688 29,999,941.575688

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Laso Finance คือ $ 1.65M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 213.57 อุปทานหมุนเวียนของ LASO คือ 12.90M โดยมีอุปทานรวมที่ 29999941.575688 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 3.83M

ประวัติราคา Laso Finance USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.127601
$ 0.127601$ 0.127601
ต่ำสุด 24h
$ 0.128027
$ 0.128027$ 0.128027
สูงสุด 24h

$ 0.127601
$ 0.127601$ 0.127601

$ 0.128027
$ 0.128027$ 0.128027

$ 0.166147
$ 0.166147$ 0.166147

$ 0.119101
$ 0.119101$ 0.119101

+0.02%

-0.24%

-5.20%

-5.20%

ประวัติราคา Laso Finance (LASO) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Laso Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.000310849488269371
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Laso Finance เป็น USD เท่ากับ $ +0.0006557568
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Laso Finance เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Laso Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.00000036301422883

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000310849488269371-0.24%
30 วัน$ +0.0006557568+0.51%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ -0.00000036301422883-0.00%

การคาดการณ์ราคา Laso Finance

การคาดการณ์ราคา Laso Finance (LASO) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ LASO ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Laso Finance (LASO) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Laso Finance อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Laso Finance จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา LASO ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Laso Finance

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เกี่ยวกับ Laso Finance

ราคาตลาดปัจจุบันของ LASO คือเท่าไร?

ขณะนี้มูลค่าอยู่ที่ ฿4.12338932665132340000 ซึ่งสะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาที่ -0.24% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การอัปเดตราคาแสดงข้อมูลตลาดแบบรวมสด

Laso Finance มีสภาพคล่องมากแค่ไหนในตลาดแลกเปลี่ยนต่างๆ?

ด้วยคะแนนสภาพคล่องที่ --/100 LASO แสดงให้เห็นถึงความลึกของตลาดที่เสถียรในแพลตฟอร์มซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายรายวันของ LASO เท่าไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นักเทรดได้แลกเปลี่ยน LASO มูลค่า ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงช่วยให้สเปรดแคบลงและทำให้การทำธุรกรรมราบรื่นยิ่งขึ้น

ช่วงราคาของ Laso Finance วันนี้เป็นเท่าไร?

ราคาซื้อขายอยู่ระหว่าง ฿4.12080576961361140000 และ ฿4.13456321083942780000 ซึ่งสะท้อนช่วงความผันผวนของวันนี้

อะไรเป็นปัจจัยที่กำหนดความเข้าถึงและความนิยมของ LASO ในตลาดโลก?

ปัจจัยประกอบด้วยการจดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยน ความพร้อมใช้งานของคู่ซื้อขาย ความลึกของสภาพคล่อง และระดับการบูรณาการของ LASO เข้ากับระบบนิเวศของ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Laso Finance

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:41:03 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Laso Finance (LASO)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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