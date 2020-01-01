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โทเค็น NFT แบบแบ่งส่วน ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม NFT แบบแบ่งส่วน เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

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เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006222
+0.37%
+0.95%
-4.66%
$ 62.45M
$ 98.66M
2
Wen
Wen
WEN
$ 0.000003083
-0.49%
-1.51%
-12.74%
$ 2.23M
$ 18.08B
3
Feisty Doge NFT
Feisty Doge NFT
NFD
$ 2.16E-5
0.00%
+1.00%
0.00%
$ 2.16M
--
4
Harambe
Harambe
HARAMBE
$ 1.166E-5
+0.09%
0.00%
+0.87%
$ 1.17M
--
5
rHYPURR
rHYPURR
RHYPURR
$ 2.34
0.00%
+0.01%
+2.63%
$ 718.03K
$ 10.10
6
Hacash Diamond
Hacash Diamond
HACD
$ 4.66
+1.75%
+0.17%
-27.98%
$ 119.25K
$ 3.02K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น NFT แบบแบ่งส่วน คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น NFT แบบแบ่งส่วน เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 6 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $68.85M
โทเค็น NFT แบบแบ่งส่วน ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น NFT แบบแบ่งส่วน ที่ติดตามบน MEXC นั้น NFD แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 1.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น NFT แบบแบ่งส่วน กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 6 NFT แบบแบ่งส่วน ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น NFT แบบแบ่งส่วน ยอดนิยม รวมถึง DOG, WEN, NFD. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ NFT แบบแบ่งส่วน คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น NFT แบบแบ่งส่วน ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $68.85M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม NFT แบบแบ่งส่วน นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง