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ราคาปัจจุบัน rHYPURR วันนี้ คือ 2.36 USD มูลค่าตลาด RHYPURR เท่ากับ 724,614 USD ติดตามการอัปเดตราคา RHYPURR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน rHYPURR วันนี้ คือ 2.36 USD มูลค่าตลาด RHYPURR เท่ากับ 724,614 USD ติดตามการอัปเดตราคา RHYPURR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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rHYPURR ราคา (RHYPURR)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 RHYPURR เป็น USD

$2.36
$2.36$2.36
+0.01%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
rHYPURR (RHYPURR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:28:20 (UTC+8)

ราคา rHYPURR วันนี้

ราคาปัจจุบัน rHYPURR (RHYPURR) วันนี้ $ 2.36, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.52% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน RHYPURR เป็น USD คือ $ 2.36 ต่อ RHYPURR.

rHYPURR มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 724,614 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 307.06K RHYPURR ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา RHYPURR เทรดระหว่าง $ 2.32 (ต่ำ) กับ $ 2.36 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 4.8 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.01893214

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น RHYPURR เคลื่อนไหว +0.45% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ 0.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 10.19.

rHYPURR (RHYPURR) ข้อมูลการตลาด

$ 724.61K
$ 724.61K$ 724.61K

$ 10.19
$ 10.19$ 10.19

$ 724.61K
$ 724.61K$ 724.61K

307.06K
307.06K 307.06K

307,061.8379113527
307,061.8379113527 307,061.8379113527

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ rHYPURR คือ $ 724.61K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 10.19 อุปทานหมุนเวียนของ RHYPURR คือ 307.06K โดยมีอุปทานรวมที่ 307061.8379113527 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 724.61K

ประวัติราคา rHYPURR USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 2.32
$ 2.32$ 2.32
ต่ำสุด 24h
$ 2.36
$ 2.36$ 2.36
สูงสุด 24h

$ 2.32
$ 2.32$ 2.32

$ 2.36
$ 2.36$ 2.36

$ 4.8
$ 4.8$ 4.8

$ 0.01893214
$ 0.01893214$ 0.01893214

+0.45%

+1.52%

0.00%

0.00%

ประวัติราคา rHYPURR (RHYPURR) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา rHYPURR เป็น USD เท่ากับ $ +0.03543095
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา rHYPURR เป็น USD เท่ากับ $ 0.0000000000
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา rHYPURR เป็น USD เท่ากับ $ -0.9792244160
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา rHYPURR เป็น USD เท่ากับ $ +0.0001695024134604

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.03543095+1.52%
30 วัน$ 0.00000000000.00%
60 วัน$ -0.9792244160-41.49%
90 วัน$ +0.0001695024134604+0.00%

การคาดการณ์ราคา rHYPURR

การคาดการณ์ราคา rHYPURR (RHYPURR) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ RHYPURR ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา rHYPURR (RHYPURR) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ rHYPURR อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา rHYPURR จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา RHYPURR ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา rHYPURR

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เกี่ยวกับ rHYPURR

ราคาปัจจุบันของ rHYPURR วันนี้คือเท่าไร?

ราคาสดของ rHYPURR อยู่ที่ ฿76.2149326125040000 โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.52% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตัวเลขนี้จะถูกอัปเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อสะท้อนสภาพตลาดโลกที่แม่นยำ

โครงสร้างราคาประจำวันของ RHYPURR เป็นอย่างไร?

RHYPURR เทรดระหว่าง ฿74.9231540936480000 และ ฿76.2149326125040000 ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของราคาภายในวันและโซนที่อาจเกิดการทะลุผ่านได้

วันนี้ rHYPURR มีความผันผวนมากแค่ไหน?

โทเค็นนี้มีความผันผวน --% ในหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินได้ว่าตลาดกำลังมีเสถียรภาพหรือตอบสนองอย่างรวดเร็ว

ปัจจุบัน RHYPURR กำลังซื้อขายอยู่ในโซนทางเทคนิคใด?

การเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทียบกับจุดสูงสุดและต่ำสุดล่าสุด แสดงให้เห็นว่า RHYPURR กำลังมีโมเมนตัมระยะสั้นปานกลาง โดยได้รับอิทธิพลจากสภาพคล่องและทิศทางตลาดโดยรวม

อันดับและขนาดตลาดโดยรวมของ rHYPURR คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตลาดที่ ฿23401019.99155803960000 rHYPURR อยู่ในอันดับที่ #13712 ซึ่งบ่งบอกถึงการมีบทบาทสำคัญในตลาดและความสนใจจากนักลงทุน

ปริมาณการซื้อขายของ RHYPURR ในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไร?

โทเค็นนี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งแสดงถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากเทรดเดอร์ทั่วโลก

rHYPURR เทียบกับ ATH และ ATL อย่างไร?

ATH ของมันคือ ฿155.013422262720000 ส่วน ATL คือ ฿0.6114032941993607960000 ซึ่งช่วยให้เห็นศักยภาพราคาในระยะยาวและการปรับตัวลดลง

ปัจจัยพื้นฐานใดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมตลาดของ RHYPURR?

ปัจจัยหลักประกอบด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (307061.8379113527 โทเค็น) ผลการดำเนินงานของหมวดหมู่ใน NFT,Fractionalized NFT,NFTFi,HyperEVM Ecosystem และกิจกรรมบนบล็อกเชนทั่วทั้ง -- ซึ่งล้วนมีส่วนกำหนดการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ rHYPURR

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:28:20 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ rHYPURR (RHYPURR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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