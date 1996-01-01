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โทเค็น ระบบนิเวศ Fantom ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Fantom เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00094
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 74.87B
$ 21.44M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,157.73
+0.06%
+0.17%
-1.44%
$ 7.36B
$ 0.93
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.463
+0.14%
-1.62%
+13.59%
$ 6.19B
$ 50.63K
4
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 86.83
+0.21%
+0.10%
-3.29%
$ 1.34B
$ 782.49
5
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9991
0.00%
0.00%
+0.19%
$ 494.07M
$ 5.50K
6
Nexo
Nexo
NEXO
$ 0.7014
+0.07%
-0.80%
-3.01%
$ 455.47M
$ 88.96K
7
Curve
Curve
CRV
$ 0.252
-0.40%
+4.03%
-3.54%
$ 379.79M
$ 2.22M
8
Frax Ether
Frax Ether
FRXETH
$ 1,879.84
-0.03%
0.00%
-0.14%
$ 116.62M
$ 148.07K
9
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1441
-0.14%
-0.42%
+4.21%
$ 94.85M
$ 384.58K
10
Staked Frax Ether
Staked Frax Ether
SFRXETH
$ 2,188.93
+0.06%
+0.00%
+0.34%
$ 81.49M
$ 62.62
11
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,958.4
-0.02%
+0.22%
-3.51%
$ 70.25M
$ 31.36
12
SNX
SNX
SNX
$ 0.1989
-0.10%
-0.30%
-5.42%
$ 68.52M
$ 281.04K
13
DOLA
DOLA
DOLA
$ 0.997787
+0.04%
0.00%
+0.12%
$ 53.01M
$ 1.18M
14
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1602
-0.25%
+0.50%
-5.54%
$ 46.01M
$ 344.42K
15
$ 0.03591
0.00%
+0.14%
-2.34%
$ 42.62M
$ 15.63K
16
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003396
+0.18%
+0.09%
-5.85%
$ 33.94M
$ 16.90M
17
Band
Band
BAND
$ 0.152769
-0.32%
-0.01%
-9.29%
$ 27.61M
$ 935.19K
18
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.004893
-0.14%
-1.07%
-2.93%
$ 27.31M
$ 12.23M
19
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02075
+0.05%
-2.95%
-4.07%
$ 27.03M
$ 4.88M
20
Orbs
Orbs
ORBS
$ 0.00526231
+0.16%
-0.00%
-3.60%
$ 26.16M
$ 1.03M
21
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2866
+0.07%
-0.80%
-8.05%
$ 25.31M
$ 218.88K
22
Synapse
Synapse
SYN
$ 0.10384
-0.57%
-1.23%
+0.65%
$ 23.30M
$ 1.05M
23
Kyber Network
Kyber Network
KNC
$ 0.1008
-0.10%
0.00%
-3.18%
$ 21.05M
$ 483.36K
24
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0.01066
-0.09%
-0.09%
-5.16%
$ 20.15M
$ 5.40M
25
Wrapped POL
Wrapped POL
WPOL
$ 0.075074
+0.12%
-0.00%
-2.76%
$ 19.33M
$ 1.36M
26
Ankr Staked ETH
Ankr Staked ETH
ANKRETH
$ 2,321.44
+0.08%
+0.00%
-1.93%
$ 16.01M
$ 5.86
27
Hegic
Hegic
HEGIC
$ 0.01372789
+0.04%
-0.01%
-1.68%
$ 14.79M
$ 4.94K
28
Spell Token
Spell Token
SPELL
$ 0.00007786
+0.05%
-1.30%
-1.08%
$ 13.36M
$ 704.73M
29
Aave WETH
Aave WETH
AWETH
$ 1,883.89
+0.05%
+0.00%
+0.34%
$ 12.00M
--
30
Alchemix USD
Alchemix USD
ALUSD
$ 0.943282
0.00%
0.00%
-0.18%
$ 9.78M
$ 45.19K
31
Stader
Stader
SD
$ 0.0994
-0.60%
+2.16%
-7.36%
$ 7.04M
$ 547.63K
32
Anyswap
Anyswap
ANY
$ 0.514761
+0.04%
-0.00%
+0.62%
$ 6.79M
$ 6.64
33
Badger
Badger
BADGER
$ 0.342188
-0.01%
0.00%
+4.35%
$ 6.68M
$ 390.07K
34
XMAQUINA
XMAQUINA
DEUS
$ 0.02257
+0.36%
-2.29%
+14.98%
$ 4.54M
$ 461.85K
35
Fantom Bomb
Fantom Bomb
FBOMB
$ 0.01117764
-0.04%
-0.01%
+0.15%
$ 4.20M
$ 21.43K
36
Parallel
Parallel
PAR
$ 1.21
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 2.71M
$ 12.10
37
Ethos Reserve Note
Ethos Reserve Note
ERN
$ 0.989379
+0.04%
-0.00%
-0.29%
$ 2.18M
$ 46.62
38
Raini
Raini
$RAINI
$ 0.00424119
0.00%
--
+1.34%
$ 2.12M
$ 7.48
39
Tarot
Tarot
TAROT
$ 0.02548809
-2.02%
-0.00%
-2.55%
$ 1.73M
$ 239.84
40
Atari
Atari
ATRI
$ 0.00018208
0.00%
--
+0.74%
$ 1.37M
$ 28.91
41
Cream
Cream
CREAM
$ 0.42246
0.00%
--
-0.14%
$ 1.24M
$ 2.92
42
Kyber Network Crystal Legacy
Kyber Network Crystal Legacy
KNCL
$ 0.099421
+0.06%
-0.00%
-2.76%
$ 1.08M
$ 16.70
43
Allbridge Zero
Allbridge Zero
ABR0
$ 0.051619
0.00%
--
-3.26%
$ 1.05M
$ 134.33
44
Vesper Finance
Vesper Finance
VSP
$ 0.099721
0.00%
--
+9.37%
$ 939.74K
$ 85.69
45
EverRise
EverRise
RISE
$ 1.226E-5
0.00%
-0.90%
-2.85%
$ 877.73K
--
46
Wagmi
Wagmi
WAGMI
$ 0.00032767
+0.20%
+0.01%
-7.83%
$ 609.32K
$ 1.98K
47
Bifrost
Bifrost
BNC
$ 0.01453
-0.10%
-0.03%
-7.99%
$ 543.78K
$ 1.96M
48
BeethovenX sFTMX
BeethovenX sFTMX
SFTMX
$ 0.02671979
0.00%
--
-8.40%
$ 529.66K
$ 1.41
49
Tarot V1
Tarot V1
TAROT
$ 0.00742625
0.00%
--
-2.50%
$ 502.76K
$ 1.58
50
Celsius Network
Celsius Network
CEL
$ 0.01049418
+0.09%
-0.05%
-7.63%
$ 374.84K
$ 1.70K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Fantom คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Fantom เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 82 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $92.03B
โทเค็น ระบบนิเวศ Fantom ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Fantom ที่ติดตามบน MEXC นั้น PRL แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 12.07% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Fantom กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 82 ระบบนิเวศ Fantom ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Fantom ยอดนิยม รวมถึง USDC, WBTC, LINK. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Fantom คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Fantom ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $92.03B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Fantom นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง