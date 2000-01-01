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โทเค็น กราฟไม่มีวัฏจักรแบบกำกับ (DAG) ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม กราฟไม่มีวัฏจักรแบบกำกับ (DAG) เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

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เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Hedera
Hedera
HBAR
$ 0.06518
+0.09%
-0.88%
-4.12%
$ 2.83B
$ 1.11M
2
Kaspa
Kaspa
KAS
$ 0.026448
+0.17%
+3.18%
+1.67%
$ 728.40M
$ 16.50M
3
MIOTAC
MIOTAC
IOTA
$ 0.03204
-0.28%
-2.38%
-6.77%
$ 143.54M
$ 2.34M
4
Nano
Nano
XNO
$ 0.358949
-0.04%
-0.00%
-10.76%
$ 47.83M
$ 347.73K
5
Constellation
Constellation
DAG
$ 0.006745
+0.18%
+0.15%
-3.12%
$ 19.30M
$ 8.47M
6
Obyte
Obyte
GBYTE
$ 4.92
-0.20%
+0.00%
+6.49%
$ 4.64M
$ 7.47K
7
HTR
HTR
HTR
$ 0.002262
-0.93%
-1.28%
+26.34%
$ 1.15M
$ 26.24M
8
XDAG
XDAG
XDAG
$ 0.00072443
-0.27%
-0.03%
-0.14%
$ 951.54K
$ 53.69K
9
XELIS
XELIS
XEL
$ 0.135
0.00%
-15.00%
-32.34%
$ 742.47K
$ 83.12K
10
U2U Network
U2U Network
U2U
$ 0.0003494
+0.84%
-2.73%
+0.43%
$ 532.58K
$ 157.95M
11
Taraxa Coin
Taraxa Coin
TARA
$ 0.00002555
-0.58%
+2.32%
+3.89%
$ 156.55K
$ 2.08B
12
UBIX Network
UBIX Network
UBX
$ 1.96165E-7
0.00%
-23.40%
-23.71%
$ 84.98K
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คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น กราฟไม่มีวัฏจักรแบบกำกับ (DAG) คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น กราฟไม่มีวัฏจักรแบบกำกับ (DAG) เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 12 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $3.77B
โทเค็น กราฟไม่มีวัฏจักรแบบกำกับ (DAG) ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น กราฟไม่มีวัฏจักรแบบกำกับ (DAG) ที่ติดตามบน MEXC นั้น KAS แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 3.18% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น กราฟไม่มีวัฏจักรแบบกำกับ (DAG) กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 12 กราฟไม่มีวัฏจักรแบบกำกับ (DAG) ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น กราฟไม่มีวัฏจักรแบบกำกับ (DAG) ยอดนิยม รวมถึง HBAR, KAS, IOTA. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ กราฟไม่มีวัฏจักรแบบกำกับ (DAG) คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น กราฟไม่มีวัฏจักรแบบกำกับ (DAG) ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $3.77B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม กราฟไม่มีวัฏจักรแบบกำกับ (DAG) นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง