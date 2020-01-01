ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน

โทเค็น การกุศล ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม การกุศล เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1787
+0.97%
-0.45%
-8.51%
$ 6.45B
$ 9.99M
2
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.417
-0.07%
+0.71%
-4.58%
$ 336.65M
$ 523.01K
3
Araracoin
Araracoin
ARARA
$ 0.00044205
-0.02%
0.00%
-0.14%
$ 16.03M
$ 15.14K
4
Ski Mask Dog
Ski Mask Dog
SKI
$ 0.00464625
0.00%
0.00%
+30.85%
$ 4.65M
$ 20.00K
5
GIVEBACK
GIVEBACK
GBACK
$ 0.00425997
+0.16%
+0.15%
+126.25%
$ 4.26M
$ 55.52K
6
Forest Protocol
Forest Protocol
FOREST
$ 0.0191
-1.29%
+0.10%
-1.24%
$ 2.13M
$ 2.51M
7
Giant Token
Giant Token
GTAN
$ 3.962E-9
-0.40%
+3.10%
+5.46%
$ 1.47M
--
8
Rebel Cars
Rebel Cars
RC
$ 0.006985
+0.09%
-1.02%
+55.26%
$ 1.44M
$ 927.72K
9
San Chan
San Chan
SAN
$ 0.0013657
+0.27%
-0.02%
-11.54%
$ 1.36M
$ 11.83K
10
My Lovely Planet
My Lovely Planet
MLC
$ 0.01197
0.00%
+1.61%
+1.27%
$ 1.26M
$ 672.75K
11
KindSoul
KindSoul
KNS
$ 0.00064771
+0.09%
-0.02%
-45.96%
$ 621.73K
$ 332.22
12
AEROBUD
AEROBUD
AEROBUD
$ 0.00058817
+0.36%
+0.01%
-7.87%
$ 588.17K
$ 329.68
13
boob
boob
BOOB
$ 0.0004457
-0.14%
-0.12%
-28.82%
$ 445.69K
$ 27.74K
14
Leslie
Leslie
LESLIE
$ 3.325E-5
+0.06%
-0.70%
-1.31%
$ 331.88K
--
15
Veterans for the Cause
Veterans for the Cause
VETS
$ 0.00321981
0.00%
--
-2.78%
$ 321.98K
$ 1.21
16
Feed The World
Feed The World
FW
$ 9.757E-5
-0.13%
-0.40%
+0.21%
$ 146.35K
--
17
KIATOKEN
KIATOKEN
KIA
$ 0.00013149
+0.31%
-0.01%
-1.50%
$ 131.49K
$ 11.41K
18
Gently Used Lada
Gently Used Lada
LADA
$ 3.66E-5
-0.71%
-4.30%
-22.96%
$ 36.53K
--
19
TheSpaceShibaInu
TheSpaceShibaInu
ASTROID
$ 3.085E-5
-0.10%
+18.00%
+5.29%
$ 30.80K
--
20
Annika
Annika
ANI
$ 2.69E-5
0.00%
+1.80%
-2.57%
$ 22.89K
--
21
KindnessCoin
KindnessCoin
KIND
$ 2.217E-5
-0.09%
-1.70%
-12.34%
$ 22.16K
--
22
Minecraft Grandma Fund
Minecraft Grandma Fund
GRANDMA
$ 2.209E-5
0.00%
-1.10%
-8.11%
$ 22.09K
--
23
FinnDuck
FinnDuck
FDUCK
$ 1.621E-5
-0.18%
-0.50%
-3.97%
$ 14.06K
--
24
Africa Kids Token
Africa Kids Token
AKIDS
$ 1.282E-5
0.00%
+2.40%
+2.31%
$ 12.77K
--
25
Newton On Base
Newton On Base
NEWB
$ 1.074E-5
0.00%
-2.00%
-2.01%
$ 10.74K
--
26
ASTEROID SHIBA
ASTEROID SHIBA
ASTEROID
$ 0.00006241
+2.42%
+4.99%
+8.90%
--
$ 1.54B
27
Trusta.AI
Trusta.AI
TA
$ 0.05941
+0.22%
+2.71%
-5.02%
--
$ 1.18M
28
Echo
Echo
ECHO
$ 0.003354
+0.09%
+0.33%
+1.33%
--
$ 16.30M
29
KASPY
KASPY
KASPY
$ 0.00000128
0.00%
+0.08%
-1.31%
--
$ 5.31B

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น การกุศล คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น การกุศล เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 29 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $6.82B
โทเค็น การกุศล ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น การกุศล ที่ติดตามบน MEXC นั้น ASTROID แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 18.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น การกุศล กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 29 การกุศล ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น การกุศล ยอดนิยม รวมถึง ADA, TRUMP, ARARA. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ การกุศล คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น การกุศล ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $6.82B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม การกุศล นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง