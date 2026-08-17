GIVEBACK ราคา (GBACK)
ราคาปัจจุบัน GIVEBACK (GBACK) วันนี้ $ 0.0042838, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 28.23% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน GBACK เป็น USD คือ $ 0.0042838 ต่อ GBACK.
GIVEBACK มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 4,281,310 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.90M GBACK ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา GBACK เทรดระหว่าง $ 0.0030811 (ต่ำ) กับ $ 0.0047001 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.02798668 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น GBACK เคลื่อนไหว -1.37% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +143.90% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 48.83K.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ GIVEBACK คือ $ 4.28M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 48.83K อุปทานหมุนเวียนของ GBACK คือ 999.90M โดยมีอุปทานรวมที่ 999899525.068269 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 4.28M
-1.37%
+28.23%
+143.90%
+143.90%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา GIVEBACK เป็น USD เท่ากับ $ +0.00094301
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา GIVEBACK เป็น USD เท่ากับ $ +0.0090653145
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา GIVEBACK เป็น USD เท่ากับ $ +0.0129498819
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา GIVEBACK เป็น USD เท่ากับ $ -0.00000101191714407
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ +0.00094301
|+28.23%
|30 วัน
|$ +0.0090653145
|+211.62%
|60 วัน
|$ +0.0129498819
|+302.30%
|90 วัน
|$ -0.00000101191714407
|-0.00%
ในปี 2040 ราคาของ GIVEBACK อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาปัจจุบันของ GIVEBACK คือเท่าไร?
GIVEBACK ซื้อขายอยู่ที่ ฿0.138355485059767412000 ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 28.22% ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลการซื้อขายตลาดแบบสดๆ ที่รวบรวมจากกระดานเทรดทั่วโลก
GBACK เทียบกับตลาดคริปโตทั่วโลกอย่างไร?
การเปลี่ยนแปลงรายวันของมันที่ 28.22% สามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในวงกว้างได้ หาก GBACK กำลังทำผลงานได้ดีกว่าตลาด นั่นแสดงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งหรือพัฒนาการเชิงบวกเฉพาะต่อระบบนิเวศของมัน
GIVEBACK มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับโทเค็นในกลุ่ม Charity,Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem อย่างไร?
ในกลุ่ม Charity,Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem GBACK แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยขับเคลื่อนจากปริมาณการซื้อขาย มูลค่าตามราคาตลาด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเครือข่าย --
มูลค่าตามราคาตลาดของ GIVEBACK ณ วันนี้คือเท่าไร?
มูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿138275064.60180979940000 ส่งผลให้ GBACK อยู่ในอันดับที่ #1678 ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความเจริญเติบโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับโทเค็นอื่นๆ
ระดับราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?
ราคาวันนี้อยู่ระหว่าง ฿0.099511434945060314000 ถึง ฿0.151800881303845374000 ซึ่งให้บริบทแก่นักเทรดที่ติดตามความผันผวนและโครงสร้างตลาด
GBACK มีการซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?
GIVEBACK มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักสัมพันธ์กับแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องของตลาดที่ดีขึ้น
อุปทานมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของ GBACK อย่างไร?
ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 999899525.068269 อุปทานจะช่วยกำหนดความขาดแคลนและการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็นอื่นๆ ที่มีรูปแบบเงินเฟ้อหรือเงินฝืด
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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