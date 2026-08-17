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ราคาปัจจุบัน GIVEBACK วันนี้ คือ 0.0042838 USD มูลค่าตลาด GBACK เท่ากับ 4,281,310 USD ติดตามการอัปเดตราคา GBACK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน GIVEBACK วันนี้ คือ 0.0042838 USD มูลค่าตลาด GBACK เท่ากับ 4,281,310 USD ติดตามการอัปเดตราคา GBACK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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GIVEBACK ราคา (GBACK)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 GBACK เป็น USD

$0.00401827
$0.00401827$0.00401827
+0.29%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
GIVEBACK (GBACK) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:21:18 (UTC+8)

ราคา GIVEBACK วันนี้

ราคาปัจจุบัน GIVEBACK (GBACK) วันนี้ $ 0.0042838, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 28.23% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน GBACK เป็น USD คือ $ 0.0042838 ต่อ GBACK.

GIVEBACK มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 4,281,310 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.90M GBACK ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา GBACK เทรดระหว่าง $ 0.0030811 (ต่ำ) กับ $ 0.0047001 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.02798668 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น GBACK เคลื่อนไหว -1.37% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +143.90% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 48.83K.

GIVEBACK (GBACK) ข้อมูลการตลาด

$ 4.28M
$ 4.28M$ 4.28M

$ 48.83K
$ 48.83K$ 48.83K

$ 4.28M
$ 4.28M$ 4.28M

999.90M
999.90M 999.90M

999,899,525.068269
999,899,525.068269 999,899,525.068269

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ GIVEBACK คือ $ 4.28M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 48.83K อุปทานหมุนเวียนของ GBACK คือ 999.90M โดยมีอุปทานรวมที่ 999899525.068269 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 4.28M

ประวัติราคา GIVEBACK USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0030811
$ 0.0030811$ 0.0030811
ต่ำสุด 24h
$ 0.0047001
$ 0.0047001$ 0.0047001
สูงสุด 24h

$ 0.0030811
$ 0.0030811$ 0.0030811

$ 0.0047001
$ 0.0047001$ 0.0047001

$ 0.02798668
$ 0.02798668$ 0.02798668

$ 0
$ 0$ 0

-1.37%

+28.23%

+143.90%

+143.90%

ประวัติราคา GIVEBACK (GBACK) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา GIVEBACK เป็น USD เท่ากับ $ +0.00094301
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา GIVEBACK เป็น USD เท่ากับ $ +0.0090653145
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา GIVEBACK เป็น USD เท่ากับ $ +0.0129498819
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา GIVEBACK เป็น USD เท่ากับ $ -0.00000101191714407

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00094301+28.23%
30 วัน$ +0.0090653145+211.62%
60 วัน$ +0.0129498819+302.30%
90 วัน$ -0.00000101191714407-0.00%

การคาดการณ์ราคา GIVEBACK

การคาดการณ์ราคา GIVEBACK (GBACK) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ GBACK ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา GIVEBACK (GBACK) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ GIVEBACK อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา GIVEBACK จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา GBACK ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา GIVEBACK

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GIVEBACK (GBACK) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

CharityMemePump.fun Ecosystem

เกี่ยวกับ GIVEBACK

ราคาปัจจุบันของ GIVEBACK คือเท่าไร?

GIVEBACK ซื้อขายอยู่ที่ ฿0.138355485059767412000 ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 28.22% ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลการซื้อขายตลาดแบบสดๆ ที่รวบรวมจากกระดานเทรดทั่วโลก

GBACK เทียบกับตลาดคริปโตทั่วโลกอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงรายวันของมันที่ 28.22% สามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในวงกว้างได้ หาก GBACK กำลังทำผลงานได้ดีกว่าตลาด นั่นแสดงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งหรือพัฒนาการเชิงบวกเฉพาะต่อระบบนิเวศของมัน

GIVEBACK มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับโทเค็นในกลุ่ม Charity,Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem อย่างไร?

ในกลุ่ม Charity,Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem GBACK แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยขับเคลื่อนจากปริมาณการซื้อขาย มูลค่าตามราคาตลาด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเครือข่าย --

มูลค่าตามราคาตลาดของ GIVEBACK ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿138275064.60180979940000 ส่งผลให้ GBACK อยู่ในอันดับที่ #1678 ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความเจริญเติบโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับโทเค็นอื่นๆ

ระดับราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?

ราคาวันนี้อยู่ระหว่าง ฿0.099511434945060314000 ถึง ฿0.151800881303845374000 ซึ่งให้บริบทแก่นักเทรดที่ติดตามความผันผวนและโครงสร้างตลาด

GBACK มีการซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

GIVEBACK มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักสัมพันธ์กับแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องของตลาดที่ดีขึ้น

อุปทานมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของ GBACK อย่างไร?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 999899525.068269 อุปทานจะช่วยกำหนดความขาดแคลนและการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็นอื่นๆ ที่มีรูปแบบเงินเฟ้อหรือเงินฝืด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ GIVEBACK

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:21:18 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ GIVEBACK (GBACK)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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