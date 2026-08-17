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ราคาปัจจุบัน Ski Mask Dog วันนี้ คือ 0.00464655 USD มูลค่าตลาด SKI เท่ากับ 4,646,549 USD ติดตามการอัปเดตราคา SKI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Ski Mask Dog วันนี้ คือ 0.00464655 USD มูลค่าตลาด SKI เท่ากับ 4,646,549 USD ติดตามการอัปเดตราคา SKI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Ski Mask Dog ราคา (SKI)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SKI เป็น USD

$0.00464641
$0.00464641$0.00464641
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Ski Mask Dog (SKI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:07:09 (UTC+8)

ราคา Ski Mask Dog วันนี้

ราคาปัจจุบัน Ski Mask Dog (SKI) วันนี้ $ 0.00464655, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SKI เป็น USD คือ $ 0.00464655 ต่อ SKI.

Ski Mask Dog มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 4,646,549 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.00B SKI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SKI เทรดระหว่าง $ 0.00464592 (ต่ำ) กับ $ 0.00464661 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.35814 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SKI เคลื่อนไหว +0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +34.11% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 17.99K.

Ski Mask Dog (SKI) ข้อมูลการตลาด

$ 4.65M
$ 4.65M$ 4.65M

$ 17.99K
$ 17.99K$ 17.99K

$ 4.65M
$ 4.65M$ 4.65M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Ski Mask Dog คือ $ 4.65M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 17.99K อุปทานหมุนเวียนของ SKI คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 4.65M

ประวัติราคา Ski Mask Dog USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00464592
$ 0.00464592$ 0.00464592
ต่ำสุด 24h
$ 0.00464661
$ 0.00464661$ 0.00464661
สูงสุด 24h

$ 0.00464592
$ 0.00464592$ 0.00464592

$ 0.00464661
$ 0.00464661$ 0.00464661

$ 0.35814
$ 0.35814$ 0.35814

$ 0
$ 0$ 0

+0.00%

+0.00%

+34.11%

+34.11%

ประวัติราคา Ski Mask Dog (SKI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Ski Mask Dog เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ski Mask Dog เป็น USD เท่ากับ $ +0.0007561683
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ski Mask Dog เป็น USD เท่ากับ $ -0.0009625109
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ski Mask Dog เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000001621264804585

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.00%
30 วัน$ +0.0007561683+16.27%
60 วัน$ -0.0009625109-20.71%
90 วัน$ +0.0000001621264804585+0.00%

การคาดการณ์ราคา Ski Mask Dog

การคาดการณ์ราคา Ski Mask Dog (SKI) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SKI ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Ski Mask Dog (SKI) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Ski Mask Dog อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Ski Mask Dog จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SKI ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Ski Mask Dog

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Ski Mask Dog (SKI) ทรัพยากร

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Base EcosystemBase MemeBase Native

เกี่ยวกับ Ski Mask Dog

ราคาปัจจุบันของ Ski Mask Dog คือเท่าไร?

Ski Mask Dog เทรดอยู่ที่ ฿0.1500638458430510820000 ซึ่งสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

มาร์เก็ตแคปและอันดับของ SKI คือเท่าไร?

ด้วยมาร์เก็ตแคปที่ ฿150063813.54729490956000 SKI อยู่ในอันดับ #1831 ของโลก แสดงให้เห็นถึงบทบาทของมันในแวดวงคริปโตเคอร์เรนซี

ปริมาณการเทรดรายวันของ Ski Mask Dog มีมากเพียงใด?

มันมีปริมาณการเทรดใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงความสนใจอย่างแข็งขันจากนักเทรดและสภาพสภาพคล่องที่ลึกซึ้ง

จำนวนโทเคนที่หมุนเวียนของ SKI มีเท่าไร?

มีโทเคน 1000000000.0 ที่หมุนเวียนในตลาดเปิด

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงคืออะไร?

Ski Mask Dog เคลื่อนไหวระหว่าง ฿0.1500434995166624448000 และ ฿0.1500657835884214284000 ซึ่งสะท้อนถึงความผันผวนรายวัน

Ski Mask Dog เทียบกับระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) อย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาลของมันคือ ฿11.5664021155976616000 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับศักยภาพในระยะยาว

พื้นฐานในระยะยาวที่ส่งผลต่อ SKI คืออะไร?

พื้นฐานประกอบด้วยกลไกของอุปทาน แนวโน้มการนำไปใช้ในหมวดหมู่ Charity,Meme,Base Ecosystem,Dog-Themed,Base Meme,Binance Alpha Spotlight,Made in USA,Base Native และโมเมนตัมการพัฒนาบนเครือข่าย --

SKI มีพฤติกรรมอย่างไรภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน?

ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดสูง สภาพคล่องจะดีขึ้นและสเปรดจะแคบลง ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดต่ำ การเคลื่อนไหวของราคาอาจผันผวนมากขึ้นเนื่องจากสภาพคล่องที่ลดลง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Ski Mask Dog

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:07:09 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Ski Mask Dog (SKI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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