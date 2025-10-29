ราคาปัจจุบัน Staked USDai วันนี้ คือ 1.052 USD ติดตามการอัปเดตราคา SUSDAI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SUSDAI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Staked USDai วันนี้ คือ 1.052 USD ติดตามการอัปเดตราคา SUSDAI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SUSDAI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SUSDAI

ข้อมูลราคา SUSDAI

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ SUSDAI

โทเคโนมิกส์ SUSDAI

การคาดการณ์ราคา SUSDAI

Staked USDai โลโก้

Staked USDai ราคา (SUSDAI)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SUSDAI เป็น USD

$1.052
$1.052$1.052
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น
USD
Staked USDai (SUSDAI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:35:24 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Staked USDai (SUSDAI) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.048
$ 1.048$ 1.048
ต่ำสุด 24h
$ 1.058
$ 1.058$ 1.058
สูงสุด 24h

$ 1.048
$ 1.048$ 1.048

$ 1.058
$ 1.058$ 1.058

$ 1.19
$ 1.19$ 1.19

$ 0.796061
$ 0.796061$ 0.796061

+0.10%

+0.09%

+0.44%

+0.44%

ราคาเรียลไทม์ Staked USDai (SUSDAI) คือ $1.052 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSUSDAI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 1.048 และราคาสูงสุด $ 1.058 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SUSDAI คือ $ 1.19 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.796061

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SUSDAI มีการเปลี่ยนแปลง +0.10% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.09% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.44% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Staked USDai (SUSDAI) ข้อมูลการตลาด

$ 144.59M
$ 144.59M$ 144.59M

--
----

$ 144.59M
$ 144.59M$ 144.59M

137.51M
137.51M 137.51M

137,483,120.7678477
137,483,120.7678477 137,483,120.7678477

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Staked USDai คือ $ 144.59M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SUSDAI คือ 137.51M โดยมีอุปทานรวมที่ 137483120.7678477 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 144.59M

ประวัติราคา Staked USDai (SUSDAI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Staked USDai เป็น USD เท่ากับ $ +0.00097225
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Staked USDai เป็น USD เท่ากับ $ -0.0077750164
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Staked USDai เป็น USD เท่ากับ $ +0.0260549892
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Staked USDai เป็น USD เท่ากับ $ +0.0365461768460946

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00097225+0.09%
30 วัน$ -0.0077750164-0.73%
60 วัน$ +0.0260549892+2.48%
90 วัน$ +0.0365461768460946+3.60%

อะไรคือ Staked USDai (SUSDAI)

USD.AI is a yield-bearing synthetic dollar backed by loans against AI hardware, compute, and DePIN assets. Targeting 15–25% APR, it functions like a high-yield bond index tied to income-generating infrastructure equipment, paired with additional mechanisms that allow arbitrageurs to bring back USDai back to a peg.

USD.AI bridges the gap between amortizing AI hard assets and the financing needed to scale such productive infrastructure. Meanwhile, DePIN projects can achieve >300% growth using debt, driving reinvestment and scalability in their network.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Staked USDai (SUSDAI) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Staked USDai (USD)

Staked USDai (SUSDAI) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Staked USDai (SUSDAI) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Staked USDai

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Staked USDai ตอนนี้!

SUSDAI เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Staked USDai (SUSDAI)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Staked USDai (SUSDAI) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ SUSDAIโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Staked USDai (SUSDAI)

วันนี้ Staked USDai (SUSDAI) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน SUSDAI เป็นUSD คือ 1.052 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน SUSDAI เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ SUSDAI เป็น USD คือ $ 1.052 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Staked USDai คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ SUSDAI คือ $ 144.59M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ SUSDAI คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ SUSDAI คือ 137.51M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ SUSDAI คือเท่าใด?
SUSDAI ถึงราคา ATH ที่ 1.19 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ SUSDAI คือเท่าไร?
SUSDAI ถึงราคา ATL ที่ 0.796061 USD
ปริมาณการเทรดของ SUSDAI คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ SUSDAI คือ -- USD
ปีนี้ SUSDAI จะสูงขึ้นอีกไหม?
SUSDAI อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา SUSDAI เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:35:24 (UTC+8)

