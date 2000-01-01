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โทเค็น ระบบนิเวศ Archway ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Archway เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

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เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.471
+0.14%
-0.07%
+4.62%
$ 755.71M
$ 211.45K
2
Akash Network
Akash Network
AKT
$ 0.521699
+0.32%
-0.00%
+6.20%
$ 154.87M
$ 1.80M
3
Agoric
Agoric
BLD
$ 0.00668557
-1.64%
-0.00%
-1.03%
$ 4.63M
$ 1.92K
4
Balanced Dollars
Balanced Dollars
BNUSD
$ 0.96769
0.00%
--
0.00%
$ 2.76M
$ 1.32K
5
Inter Stable Token
Inter Stable Token
IST
$ 0.986292
0.00%
-0.01%
+0.05%
$ 1.39M
$ 25.28
6
Cudos
Cudos
CUDOS
$ 0.00075463
+0.10%
+0.02%
+11.06%
$ 413.38K
$ 87.52
7
Levana
Levana
LVN
$ 0.00050256
0.00%
+0.05%
-4.04%
$ 403.56K
$ 13.40
8
Axelar Wrapped Ether
Axelar Wrapped Ether
AXLETH
$ 1,882.74
-0.15%
+0.00%
+0.52%
$ 93.43K
$ 2.22K
9
Graviton
Graviton
GRAV
$ 4.693E-5
-0.57%
-0.30%
-7.33%
$ 60.99K
--
10
Planq
Planq
PLQ
$ 0.00039897
+0.12%
-0.00%
-1.01%
$ 57.15K
$ 0.99
11
Jackal Protocol
Jackal Protocol
JKL
$ 0.00042589
0.00%
-0.00%
+17.95%
$ 56.13K
$ 100.55

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Archway คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Archway เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 11 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $920.44M
โทเค็น ระบบนิเวศ Archway ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Archway ที่ติดตามบน MEXC นั้น LVN แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.05% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Archway กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 11 ระบบนิเวศ Archway ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Archway ยอดนิยม รวมถึง ATOM, AKT, BLD. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Archway คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Archway ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $920.44M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Archway นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง