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ราคาปัจจุบัน Bitcoin Bull วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด BTCBULL เท่ากับ 2,883,223 USD ติดตามการอัปเดตราคา BTCBULL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Bitcoin Bull วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด BTCBULL เท่ากับ 2,883,223 USD ติดตามการอัปเดตราคา BTCBULL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Bitcoin Bull ราคา (BTCBULL)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BTCBULL เป็น USD

$0.00013695
$0.00013695$0.00013695
-0.30%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Bitcoin Bull (BTCBULL) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 03:01:02 (UTC+8)

ราคา Bitcoin Bull วันนี้

ราคาปัจจุบัน Bitcoin Bull (BTCBULL) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.11% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BTCBULL เป็น USD คือ $ 0 ต่อ BTCBULL.

Bitcoin Bull มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 2,883,223 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 21.00B BTCBULL ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BTCBULL เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00549528 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BTCBULL เคลื่อนไหว -0.15% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.30% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 229.73.

Bitcoin Bull (BTCBULL) ข้อมูลการตลาด

$ 2.88M
$ 2.88M$ 2.88M

$ 229.73
$ 229.73$ 229.73

$ 2.88M
$ 2.88M$ 2.88M

21.00B
21.00B 21.00B

21,000,000,000.0
21,000,000,000.0 21,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Bitcoin Bull คือ $ 2.88M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 229.73 อุปทานหมุนเวียนของ BTCBULL คือ 21.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 21000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.88M

ประวัติราคา Bitcoin Bull USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00549528
$ 0.00549528$ 0.00549528

$ 0
$ 0$ 0

-0.15%

-0.10%

-2.30%

-2.30%

ประวัติราคา Bitcoin Bull (BTCBULL) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Bitcoin Bull เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bitcoin Bull เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bitcoin Bull เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bitcoin Bull เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.10%
30 วัน$ 0-7.98%
60 วัน$ 0-5.57%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Bitcoin Bull

การคาดการณ์ราคา Bitcoin Bull (BTCBULL) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BTCBULL ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Bitcoin Bull (BTCBULL) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Bitcoin Bull อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Bitcoin Bull จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BTCBULL ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Bitcoin Bull

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เกี่ยวกับ Bitcoin Bull

มูลค่าปัจจุบันของ Bitcoin Bull วันนี้เป็นเท่าไร?

วันนี้ Bitcoin Bull เทรดที่ราคา ฿ โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -0.10% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดแบบเรียลไทม์

ตอนนี้ BTCBULL มีความผันผวนมากแค่ไหน?

อัตราความผันผวนใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ --% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น ความผันผวนที่สูงขึ้นอาจสร้างทั้งโอกาสในการเทรดและภัยจากความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด

วันนี้ Bitcoin Bull มีสภาพคล่องอย่างไร?

Bitcoin Bull มีคะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งประเมินความลึกของตลาดบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างๆ ยิ่งสภาพคล่องสูงขึ้น ก็มักจะทำให้สเปรดแคบลง และการดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น

ราคาของ BTCBULL เคยเทรดอยู่ที่ระดับใดบ้างในวันนี้?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของมันเคยเทรดระหว่าง ฿ ถึง ฿ ช่วงราคานี้ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินโซนแนวรับและแนวต้านเพื่อใช้กลยุทธ์ระยะสั้นได้

ปริมาณการซื้อขายของ BTCBULL ในวันนี้เป็นเท่าไร?

ในหนึ่งวันที่ผ่านมา มีการซื้อขายรวมทั้งหมด ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด

นักลงทุนควรตีความระดับความเสี่ยงของ Bitcoin Bull อย่างไร?

ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยความผันผวน ความลึกของสภาพคล่อง อันดับในตลาด และการกระจายตัวของอุปทาน ในฐานะสินทรัพย์ประเภท Meme,Ethereum Ecosystem ที่สร้างขึ้นบน -- โปรไฟล์ความเสี่ยงของ BTCBULL อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดตของระบบนิเวศหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรม

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Bitcoin Bull

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 03:01:02 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Bitcoin Bull (BTCBULL)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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