Baby BFT ราคา (BBFT)
+0.69%
-7.13%
-35.57%
-35.57%
ราคาเรียลไทม์ Baby BFT (BBFT) คือ $0.0011197 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBBFT ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00109438 และราคาสูงสุด $ 0.00123626 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BBFT คือ $ 0.00794105 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.0003144
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BBFT มีการเปลี่ยนแปลง +0.69% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -7.13% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -35.57% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Baby BFT คือ $ 4.48M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BBFT คือ 4.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 11.20M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Baby BFT เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Baby BFT เป็น USD เท่ากับ $ -0.0008184610
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Baby BFT เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001314443
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Baby BFT เป็น USD เท่ากับ $ +0.0003698636983091491
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-7.13%
|30 วัน
|$ -0.0008184610
|-73.09%
|60 วัน
|$ -0.0001314443
|-11.73%
|90 วัน
|$ +0.0003698636983091491
|+49.33%
Baby BFT is a revolutionary cryptocurrency project that combines artificial intelligence with blockchain technology to create immersive gaming experiences, generative NFT tools, and social media interactions in the metaverse.
Our ecosystem rewards users for participation, creativity, and engagement through play-to-earn mechanics, staking rewards, and AI-driven social features. Join the next wave of play-to-earn, NFTs, and AI-driven interactions powered by Baby BFT cryptocurrency
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|10-27 16:29:31
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
|10-26 23:17:37
|อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
|10-26 19:10:22
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
|10-25 15:47:08
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
|10-25 13:34:16
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
|10-25 06:10:28
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้
